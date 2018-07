Officieel: Valtteri Bottas blijft voor Mercedes rijden

Het duo blijft nu officieel hetzelfde.

Nadat Mercedes-AMG Petronas gister heeft bekendgemaakt dat Lewis Hamilton een contractverlenging heeft getekend bij het team, komt vandaag het besluit over Valtteri Bottas naar buiten.

Ook Bottas heeft bijgetekend bij Mercedes. Het Formule 1-team heeft bekendgemaakt dat Bottas in elk geval in 2019 voor Mercedes zal rijden, met een mogelijke verlenging voor 2020. Daarmee houden de Duitsers de deur op een kiertje mochten ze voor 2020 andere plannen hebben als het gaat om de tweede rijder. Hamilton zit uiteraard gebakken bij Mercedes-AMG Petronas.

“It is great news that I will be racing for Mercedes in 2019 and it is nice to announce it here in Hockenheim – not just the home race for Mercedes but also the circuit where I took my first ever single-seater wins back in 2007.” – Valtteri Bottas