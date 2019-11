Nederlandse Tesla Model 3 verkopen kelderen enorm

Waar blijft de pakjesboot uit VS?

De Tesla Model 3 is op dit moment geschiedenis aan het schrijven. In navolging van de Volkswagen Polo BlueMotion en Mitsubishi Outlander PHEV heeft Nederland een nieuwe favoriete leaseauto. Zoals we al enkele malen hebben mede kunnen delen: het is de best verkochte auto van Nederland.

Verkopen Telsa kelderen

Maar hoe gaat het er nu mee? Welnu: niet al te best. We hebben de verkoopcijfers van Aumacon binnen en die zijn wat Tesla betreft niet zo goed als verwacht. Tesla staat op dit moment níet op nummer 1 in de de lijst met bestverkochte merken Ook niet in de top 5, niet in de top 10 of zelfs de top 20. Werden er in september nog 5.890 Tesla’s verkocht, in oktober verkocht Tesla slechts 322 auto’s. Let wel: het gaat om alle Tesla’s. Tesla staat op dit moment op plaats 21. Dat is een flinke duikeling op de lijst die normaal voorbehouden is aan D66-bewindslieden. Of het komt door plotseling gebrek aan interesse of dat er een boot met auto’s die moet arriveren, is nog niet bekend.

(Gemanipuleerde) stijging autoverkopen

Ten opzichte van dezelfe periode vorig jaar werden er dit jaar flink meer auto’s verkocht: 34.101 personenauto’s ten opzichte van 29.763 exemplaren vorig jaar. Dat kwam overigens doordat er vorig jaar nog een run was om NEDC auto’s te registreren, waardoor de verkopen in de maanden erna stagneerden. Zowel in september als in oktober dit jaar lijken de verkopen relatief hoger te zijn dan daadwerkelijk het geval is. Volkswagen was het populairste merk.

Bedrijfswagens

Dan zijn er nog twee opvallende trends. De eerste is dat de bedrijfswagenverkoop eveneens keldert. Wederom is dit het gevolg van politieke inmenging. De WLTP voor bedrijfswagens werd in eind 1 september ingevoerd, waardoor heel veel auto’s nog even snel in augustus geleverd werden en dientengevolge de maanden erna het wat rustiger is qua bedrijfswagenverkoop. Ook bij de bedrijfswagens was Volkswagen het populairst.

Tekort aan diesels

Een ander punt dat opvallend komt bij Autorola vandaan. Dit databedrijf voorziet een enorm tekort aan, jawel, auto’s met een dieselmotor! Nieuw zakken de verkopen van diesels natuurlijk enorm in in Nederland. Met alle wetgevingen en besluiten van diverse gemeenteraden wil niet iedereen een groot financieel risico te lopen door veel geld in een auto te steken, waarmee je vervolgens nergens meer kan komen. Daarbij zijn er ook nog eens veel dieselauto’s geëxporteerd naar Zuid-Europa, waar de diesel meer geaccepteerd is. Door het tekort aan diesels is het nu het geval dat de gemiddelde statijd van een benzineauto en dieselauto gelijk is. Als deze trend zich doorzet, en dat verwacht Autorola, dan zal er een nakend tekort aan diesels optreden.