ABT maakt de ideale auto voor Bob de Rooij

Hallo boppers!

Misschien is deze auto wel de grootst rijdende middelvinger die je op dit moment tegen kunt komen. We hebben het over deze zwarte ABT Audi SQ8. De auto is een combinatie van alles wat fout, politiek incorrect en schadelijk is. Toch ziet het eindresultaat er niet verkeerd uit. Ook de specificaties mogen er zijn.

Je hebt fout, bijzonder fout, Filmpje van Paul de Leeuw, fouter, het verzamelde werk van 2 Unlimited, foutst en dan deze auto. Want in de ABT SQ8 kun je alle foute hokjes aanvinken. Is het een SUV? Yes. Betreft het de coupé-variant? Reken maar. Een V8 Diesel? Maar natuurlijk. Dan is deze mix van foute ingrediënten ook nog eens getuned.

De 4.0 TDI was natuurlijk al geen stakker. In standaardvorm levert deze motor namelijk 435 pk en 900 Nm. Maar bij ABT Sportsline zagen ze dat het blok nog wat reserves had. Het resultaat is 510 pk! Daarmee is de 0-100 km/u sprint 0,2 seconden sneller achter de rug. Dat duurt na de ECU-kuur namelijk 4,6 seconden.

Het onderstel wordt aangepast middels het ABT Level Control, waarmee de SQ8 6,5 centimeter dichter op de grond komt te liggen. Uiteraard kun je ook enorme velgen krijgen. Omdat Audi af-fabriek al enorme jetsers monteert, moet ABT zijn best doen om erover heen te gaan. Dat is gelukt: je kan kiezen uit 22″ of zelfs 23″ inch velgen. Verder kun je de SQ8 uit rusten met een lekker dik aangezette bodykit, skirts en achterspoiler.