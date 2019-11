Volkswagen ID.4 gaat een lekkere dikkerd worden

Ziet er toch wel prima uit?

Volgend jaar komt hier de nieuwe ID.3 op de markt. Het is het eerste model van de ID-reeks van Volkswagen. Binnen dit nieuwe modellengamma zullen alle toekomstige elektrische auto’s van het merk gelanceerd worden. Tijdens een e-mobility conferentie in Guangzhou, China heeft Volkswagen zijn plannen voor de Chinese markt uit de doeken gedaan.

Hier toonde Volkswagen de ID.4 in camouflage vorm. Ook dit nieuwe model staat op het MEB-platform van Volkswagen. In 2023 wil de Duitse autobouwer in China 10 elektrische auto’s in het gamma hebben. Al deze modellen komen op het MEB-platform te staan. De productie van deze elektrische SUV start binnen een jaar. Bovendien zal de ID.3 door SAIC Volkswagen in China gebouwd gaan worden.

Nu heet het concept nog ID.Next maar ga er vanuit dat deze ID.4 gaat heten. China zet hard in op elektrificatie. De verwachting is dat volgend jaar 300.000 elektrische auto’s in handen komen van klanten. In 2025 moet dit aantal zijn opgelopen naar een miljoen elektrische auto’s. Het is niet de eerste keer dat Volkswagen deze ID.Next laat zien. Op de IAA in Frankfurt was er al een glimp te zien van de elektrische auto.

Volkswagen is hard aan het uitbreiden in China en niet alleen op het gebied van elektrische auto’s. Sinds begin 2018 heeft het merk 14 nieuwe modellen geïntroduceerd in het Aziatische land, waaronder vijf SUV’s.