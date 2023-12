Driespaaks velgen: deze auto’s hadden ze gewoon

We brengen eventjes een ode aan de driespaaks velgen. Soms waren ze best cool, vaak erg fout.

Afgelopen week stond er op Essen een bijzondere Mercedes op de stand van Continental. Het was een Brabus SL 750 Bodo Buschmann Edition, om de oprichter van het Duitse bedrijf te eren. De basis van de auto is de SL63 AMG, maar dan met verbeterde turbo’s en een vermogen van 750 pk. Hoe kan het ook anders. Wat nog het meeste opviel waren de velgen.

Brabus had namelijk gekozen voor driespaaks velgen. En wie in de jaren ’90 heeft geleefd, weet dat de driespaaks echt de ultieme vorm van fout is. Het kén gewoon niet. Je zag het geregeld op een fout getunede Opel Tigra of Toyota Paseo. Ze waren wel opvallend en je maakte wel meteen een statement. Daarbij zijn er wel meer mode-verschijnselen die destijds nog salonfähig waren, maar tegenwoordig not done zijn.

Uiteraard kunnen we zeggen “Driespaaks velgen zijn lelijk” en het daarbij laten, maar laten we enkele voorbeelden bekijken van auto’s met driespaaks velgen. Want sommigen waren best cool. Uiteraard mag je je eigen mening ventileren, in de comments!

Saab 900 Turbo

1984

We kunnen dit artikel wel volzetten met Saabs. Saab is namelijk de koning als het gaat om de driespaaks velg. Want op een of andere manier komen ze er altijd mee weg. Wellicht komt het omdat Saabs van zichzelf eigenwijs zijn. Op de 900 Turbo waren het geweldige velgen. En op de 9000 CSE stonden ze misschien nog wel beter. Het velgdesign evolueerde door tot de 900 en 9-3’s. Speciale vermelding voor de eerste serie 9-5 Aero-velgen. Die blijven namelijk nog altijd bijzonder cool:

Kortom, als er een merk koning is van de driespaaks velgen, dan is het Saab wel!

Range Rover

1981

Een andere auto die wegkomt met driespaaks velgen is de originele Range Rover. Voor de Range Rover had de driespaaks velg ook een ander voordeel: als je in het terrein was wezen boenderen, kon je ze eenvoudig schoon maken met een hoge drukspuit. Ook tof was dat ze in sommige gevallen in kleur waren meegespoten. Vooral bij een donkerblauwe zag dat er extreem goed uit.

Dodge Viper (SR-I)

1992

Wellicht een van de auto’s die driespaaks velg in de tuningbranche weer populair maakte. In het geval van de Dodge Viper is het niet eens een ‘velg die best wel goed staat’, maar het is onderdeel van de overrompelende visuele indruk die de auto achterlaat. Want de concept had ‘gewone’ velgen en ook de latere SR-II’s waren minder extreem. In dit geval maakten velgen echt de auto.

Kijk, dit was een van de velgen die werd overwogen:

Dan is dit toch veel mooier:

Meer lezen: Check hier onze special over de Dodge Viper RT/10 (SR-1).

Smart Crossblade

2002

Net als Saab heeft Smart een lange historie als het gaat om driespaaks velgen. Er is overigens wel een andere reden voor, naast het feit dat beide merken eigenwijs waren. De originele Smarts hebben namelijk drie bouten per velg. Dan is een driespaaks velgen design-technisch vrij voor de hand liggend. Of je nu de City Coupé, Roadster, Roadster Coupé of deze bijzondere Crossblade had, ze waren er allemaal met velgen met drie spaken.

Ford Mustang Mustang Cobra R

1993

Iedereen noemt dit de SN-95-velg, maar het driespaaks design van deze velg zagen we voor het eerst op de Ford Mustang Cobra R van de voorgaande generatie (de Fox-body). Nu kunnen we muggenziften, want strikt genomen zijn het zesspaaks velgen in een soort 3×2-design.

Voor de Mustang Cobra R (de ultieme Mustang met nul opties en de dikste motor) was de velg zwart met een chromen kap erop. Het design ging mee met de generatie die volgde en ook daar had Ford enkele driespaaks-design velgen voor in de aanbieding.

Het idee van de driespaaks velgen evolueerde mee naar de SN-95 en dan niet eens met één wieldesign, want er was een compleet arsenaal aan verschillende wielen.

Opel Corsa GSI (A)

1988

Dit is een andere variant op de driespaaks velg. Meestal gaat het fout met driespaaks velgen als ze heel erg massief zijn (of juist niet massief genoeg). De Opel Corsa had een bijzondere variant, als je daarvoor betaalde althans. Standaard kreeg je gewoon van Opel stalen velgjes.

BMW E39 Style 38

1995

Ja, zelfs BMW heeft zich eraan gewaagd. Een onverdeeld succes was het niet. De Styling 38 was leverbaar op de 3 Serie (E36), 5 Serie (E39) en de BMW Z3 (E36/6). Op ede opening in de spaken na, leek de Styling 38 het meest op een driespaaks wiel wat iedereen zo afgrijselijk (of gaaf) vond in de jaren ’90. Toegegeven, op de E39 kon je ‘m op de sedan als breedset (17×8 voor en 17×9 achter) en dat ziet er op een aparte manier best wel cool uit.

Ford Fiesta RS Turbo

1990

Een iets minder geslaagd wiel. Sorry. De auto was ook niet denderend. De Fiesta RS Turbo kwam niet uit de periode dat Ford heel leuk rijdende auto’s maakte. Trendvolgers in plaats van trendsetters: vandaar dat de de auto ook driespaaks velgen had. Na 2 jaar werd dit model vervangen door de RS1800. Die had geen driespaaks velgen meer.

Brabus

1992

Uiteraard moeten we ook eventjes Brabus benoemen. Het is immers de reden dat we dit artikel zijn gaan maken op de redactie van Autoblog. Brabus had begin jaren ’90 ultrafoute wielen met drie spaken. Kijk, hier staan ze onder een C-Klasse dik te wezen:

Maar je kon ze dus ook krijgen op een SL. Dan waren ze nog een maatje groter:

Op de Essen Motor Show waren de wielen zwart. Kon dat dan ook vroeger? Jazeker, kijk, hier zijn ze zwart én tweedelig:

Dit was dus waar Brabus een hommage aan bracht.

R5 Alpine

1976

We geven het grif toe, dit is een beetje sjoemelen. Niet omdat het eigenlijk vierspaaks wiel zou zijn (is het niet), maar omdat het meer een driegat dan driespaak is. Kenners zullen aantekenen dat de Renault 5 Alpine een paar maanden eerder werd onthuld dan de Golf GTI en dat klopt ook. De Simca 1100 Ti was er echter al twee jaar, dus dat was de eerste hot hatch. Maar die Simca had geen driespaaks wel

Alfa Romeo Mito (955)

2008

18 inch op een Alfa Romeo Mito. Dat kan toch nooit passen? Jazeker wel! En Alfa Romeo verkocht ze gewoon bij de dealer. Het is een variant op de driespaaks velg, want feitelijk is het een zespaak met drie groepjes van twee spaakjes. Overigens kon je ze ook in 17 inch krijgen. Nu waren de Competizione-velgen het mooist voor deze auto, maar een eigenwijs velgdesign bij een eigenwijze auto is altijd leuk.

Suzuki Jimny

1998

Bij een driespaaks wiel op een Suzuki denkt men al gauw aan de GSX-R motorfiets, maar ook de auto’s kon je ermee krijgen. In dit geval focussen we ons eventjes op de 4×4’s van het merk. Suzuki is een van de weinige merken die het velgtype ook na de milleniumwisseling bleef leveren. De Suzuki Jimny ging niet in 3,2 seconden naar de 100 km/u en haalde geen topsnelheid van 315 km/u.

Mazda RX7 (SA)

1978

Net als bij de Renault kun je je afvragen of het een driegaats of driespaaks velg is. Uiteraard nemen we deze Mazda eventjes mee. Het design van de Mazda RX-7 was een ratjetoe van dat wat anderen merken op dat moment maakten. De techniek (het gebruik van een rotatiemotor) was echter wel uniek en de wielen sloten daar naadloos op aan. De leken in de verte qua vorm op een rotatieschijf. Tof detail dat Mazda pas bij de RX-8 ging toepassen op veel elementen, behalve de wielen.

Hirsch Saab 9-3

2004

We beginnen met Saab en eindigen ermee. Ja, we hebben al een lading Saabs gezien, maar we moeten toch echt eventjes Hirsch benoemen. Hirsch was een Zwitserse Saab-tuner (tegenwoordig doen ze Mercedessen).Hier werden bijzondere creaties gemaakt. Onder regie van GM kon Saab maar een beperkte hoeveelheid doen.

Bij Hirsch zagen ze in dat de klanten veel centjes hadden (allemaal hoogopgeleid, want ze reden een Saab) en voldoende mogelijkheden tot verbetering. Hun 19 inch weel voor de 9-3 type 2 was dan ook episch: deze deed denken aan de driespaaks velgen van weleer.

Dit was mijn spreekbeurt! Tot volgende week!