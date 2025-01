Ook in 2025 gaat de gekke velgen-trend gewoon door

Is het de bedieningsknop voor je wasmachine? Nee, het is ‘gewoon’ een velg.

Het begint bijna op een soort vete te lijken, maar ik beloof dat mijn haat jegens lelijke velgen een poging is om meer simpele vijfspaaks velgen te zien op moderne auto’s. Lukt dat? Nou nee. Na Kia en Fiat is er nu een design dat echt alles slaat. En het merk dat het doet? Toyota. Soort van.

Embryo

Het is namelijk Modellista. Dat is de divisie binnen Toyota verantwoordelijk voor optische tuning voor de modellen van het merk. Dat gaat tegenwoordig verder dan een nep carbon-lipje voor je RAV4. Op de Tokyo Auto Salon presenteren zij dit, eh, ding.

Ja, je kan momenteel naar de salon van Tokyo gaan en dit bekijken op de stand van Modellista. Het zou gaan om de vormgeving die het merk wil omarmen wat betreft tuning voor Toyota’s. Voordat je nu bang bent dat de volgende Yaris Cross een soort computermuisvormige bijzettafel wordt: het idee wordt iets specifieker als je het vertaalt naar de autowereld.

Concept Zero

Dit is namelijk de Modellista Concept Zero. Om aan te tonen wat deze gekke organisch gevormde contraptie in autovorm betekent, krijg je een flink aangepakte Toyota bZ4X. Boven de schouderlijn en van de voorklep tot de koplampen lijkt het allemaal heel normaal. Daaronder heeft Modellista erg hun best gedaan.

Het resultaat is een ietwat Stormtrooper-achtige auto. Het ding heeft gigantisch uitgebouwde bumpers gekregen en alles is wit gelakt. Optisch is er dus weinig meer van het crossover-idee over. De organische vormen die Modellista bedoelt vindt je terug in de vormgeving van de bumpers, zie bijvoorbeeld de zijskirts. En natuurlijk die blauwe sfeerverlichting in beide bumpers.

En de velgen, waarover we begonnen. Het design is een soort omgekeerd driespaaks, waar het eigenlijk één grote aeroblade is met maar een paar kieren erin. Het doet nogal… witgoed-achtig aan, als je het ons vraagt. Zeker een bizarre keuze.

Ten slotte heeft Modellista ook hun plasje gedaan over het interieur van de Toyota bZ4X, met blauwe sfeerverlichting in gekke patroontjes en hun eigen merk op de plekken waar je normaliter Toyota vindt. Dat geldt overigens ook voor het exterieur.

We zijn toch benieuwd of het ooit zo extreem gaat worden als de Concept Zero, daar Modellista bekend staat om gewoon de skirts van een Crown of RAV4 ietsje doortrekken naar beneden. Hoe veel organische vormen je daar in kwijt kan, wellicht gaan we het binnenkort zien.