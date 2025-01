Honda gaat nieuwe Integra Type-R bouwen! Of ja, een soort van

Het eerste 0 Series-brouwsel krijgt een bekende coupé-naam uit het verleden.

De financiële dwarsboom om auto’s uitsluitend in Amerika uit te brengen, is voor verschillende merken niet langer een obstakel. Kijk maar naar de Dodge Charger Daytona en de Jeep Wagoneer S. Zo zouden verboden vruchten als de moderne Honda/Acura Integra ook naar Nederland kunnen komen als EV. Zeker nu Acura nieuw leven blaast in de RSX-badge.

RSX is de naam van de tweede generatie Honda Integra Type-R, die destijds niet naar Europa kwam. De onwijs toffe en erg sportieve coupé ging nog een aantal jaren mee in Amerika voordat de stekker eruit werd getrokken. In 2022 kwam het model terug aan de andere kant van de grote plas, maar vanaf toen wel weer onder de naam Integra.

2002 Acura RSX Type-S.

De oude Amerikaanse naam voor de Integra Type-R keert nu terug. Honda en Acura maken bekend dat de RSX-naam terugkomt. Tot hier het goede nieuws. De volgende RSX/Integra wordt namelijk een elektrische SUV. Honda doet dus precies hetzelfde met de nieuwe Integra Integra Type-R als dat Ford doet met de Carpi.

Dit is de nieuwe Honda Integra Type-R

Dat is even wennen hè, JDM-fans. Nee, het lijkt in de verste verte nog niet op de oude RSX. Dit hierboven is het prototype dat vanaf deze week testkilometers gat afleggen. Daarvoor heeft het ontwerpteam een wrap bedacht die ”de nadruk legt op het slanke, coupé-achtige silhouette” van de SUV, aldus Honda zelf. Ik zie vooral de zoveelste hoge EV die precies op de rest lijkt. Ja, er is een coupé-achtige lijn en ja, de bipsspoilertje komt ongeveer op dezelfde manier omhoog, maar daar houden de gelijkenissen wel op.

En zonder camouflage? Ik vond nog een afbeelding van de concept-RSX. Dat ziet er al een stuk beter uit, maar let dus wel: dit is een conceptauto die hoogstwaarschijnlijk verder van de productiemodel af staat dan het prototype.

Belangrijke EV voor Honda

De RSX moet volgend jaar al ten tonele verschijnen. Op dat moment is deze SUV de allereerste Honda die de innovaties van de 0 Series meekrijgt. Het bouwproces zal plaatsvinden in Ohio.

De hamvraag: komt de RSX ook naar Nederland? Over de verschillende markten willen noch Honda, noch Acura wat kwijt. Logischerwijs zal het Amerikaanse submerk Acura de RSX alleen in Amerika verkopen. Dat neemt niet weg dat dezelfde auto met een andere neus, Honda-badges en een andere naam wel naar Europa kan komen. Nu deze Acura naar een iconische coupé is vernoemd, waarom zou de Europese versie dan niet als nieuwe Honda Integra Type-R geïntroduceerd kunnen worden? Als dat gebeurt, dan ook maar meteen een Jazz Type-R doen, toch?