Ford E-Transit is compleet nieuw, met stoelverwarming!

Helemaal een verrassing is de Ford E-Transit niet meer, maar nu hebben we alle afbeeldingen en informatie.

Niet alleen personenwagens worden binnenkort allemaal elektrisch, ook bij bedrijfswagens zien we een dergelijke omschakeling. Er zal wel een groot verschil zijn in toepassing. Dat komt omdat men niet zozeer kiest voor het ‘mooie’ geluid van de verbrandingsmotor, maar omdat diesel de enige ‘goede’ oplossing is. Als je koerier bent, wil je niet de helft van de dag aan de laadpaal staan.

Maar ook bij dit soort busjes zijn er voldoende andere toepassingen waarbij het wel mogelijk is. Daarbij, je moet immers ergens beginnen. Nu zijn er al enkele elektrische bedrijfswagen van Volkswagen (e-Transporter), Mercedes (e-Vito) en Opel (Vivaro-e). Nu is het tijd voor de Ford E-Transit. Wat ten eerste opvalt is dat ‘ie niet opvalt. Deze auto is gewoon een stoere kloeke Transit, geen rijdend statement.

Specificaties Ford E-Transit

We beginnen meteen met de belangrijke specificaties. De Ford E-Transit heeft een nette accu-capaciteit van 68 kWh. Er is keuze uit twee motoren: eentje met 135 kW (184 pk) en eentje met 198 kW (269 pk). In beide gevallen heb je een maximale trekkracht van 430 Nm. In het meest gunstige geval kun je volgens de WLTP een actieradius halen van 317 km. Qua laadvermogen is 1.758 kg het maximaal haalbare.











We zeggen bewust ‘in het beste geval’, want er zijn een hele hoop varianten mogelijk: zo’n 25 stuks! Denk aan verschillende soorten opbouw in indeling. Zo kun je kiezen uit een gesloten besteluitvoering, eentje met dubbele cabine of zelfs een chassis-cabine. Ook qua lengte en hoogte is er keuze.

Laden

Met een gelijkstroomlader van 115 kW kun je in iets meer dan een half uur de Ford E-Transit van 15 naar 80 procent volladen. Er is ook een handige ProPower Onboard-functie, waarmee je 2,3 kW uit een standaard stroomaansluiting kunt ‘trekken’. Niet alleen is het handig om zo de auto op locatie op te laden, je kunt de E-Transit ook gebruiken als ‘hub’ voor iedereen om de laptops, gereedschappen, lampen en aggregaten mee op te laden. Handig!

Voordat de Ford E-Transit geleverd gaat worden, wordt er nog mee getest. Op dit moment is er een testprogramma gaande met klanten-partners van Ford. Deze ervaringen deelt Ford dan op zijn beurt weer met de klanten van de nieuwe elektrische bus. Uiteraard zijn er allerlei slimme systemen leverbaar op de elektrische Transit, zoals het Sync4-systeem.

Ook diverse rijhulp-systemen zijn al dan niet optioneel mogelijk. Er komen twee uitvoeringen, de Trend en Ambiente. De Trend heeft standaard al stoelverwarming! De Ambiente heeft de genoemde rijhulp-systemen en parkeersensoren, onder andere.

De Ford E-Transit wordt leverbaar in het voorjaar van 2022.