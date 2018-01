Subaru showt Viziv STI, collega willeme wordt warm

Van de dingen die @willeme zou willen doen met deze Viziv zou hij zomaar een STI kunnen krijgen.

Het einde is in zicht voor de huidige Subaru WRX STI. Niet dat dit veel te betekenen heeft voor ons Nederlanders, want de overheid maakte met haar belastingregels al enige tijd geleden een de facto einde aan de snelle Subie in ons land. Ik heb het even opgezocht: voor het basismodel moet je inmiddels 96.999 Euro neertellen, waarvan 49.233 Euro CO2-tax en nog 8.258 Euro BTW voor de moeite. Tsja, dan moet je wel heel groot fan zijn van Subaru om daar nog voor te gaan.

Toch heeft Subaru de WRX STI gelukkig nog niet helemaal opgegeven, zoals Mitsubishi wel deed met hun Evo’s. In Tokio staat namelijk deze Viziv STI concept te pronken op de beurs. De auto baseert duidelijk op de Viziv Performance Concept die we eerder al zagen. Dit concept zag er al behoorlijk heftig uit, maar Subaru heeft het volumeknopje nu naar ‘elf’ gedraaid en de auto in een STI-trainingspak gehesen. Een wilde bumper, rode accenten en natuurlijk een joekel van een taartschep zijn allemaal van de partij.

De Japanners beloven dat er onder de kap een boxermotor ligt. Goed nieuws dus voor de fans van de betere roffel. Los hiervan laat Subaru echter nog niet veel los over de auto. Het productiemodel van het Viziv Performance Concept laat nog tot 2020 op zich wachten en voor die tijd zullen we deze STI dus ook niet kunnen verwachten. Laten we hopen dat het productiemodel (mocht dat er komen) dit keer wel op het concept lijkt, in tegenstelling tot bij voorgaande mooie Subaru concepten.