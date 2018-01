Over dit Formule 1 plan zijn we wél enthousiast

Sommige proefballonnetjes zijn beter dan andere.

Gisteren verkeerden we op de redactie nog in een diepe depressie nadat we vernamen wat de nieuwe Formule 1 eigenaren voorhebben met de sport. Het lijkt wel alsof Liberty Media van plan is zoveel afleiding en nevenactiviteiten rondom de F1 te organiseren dat we ons afvragen of de sport zelf nog wel het ‘Main Event’ blijft. Immers, je kan ook een Justin Bieber concert rondom de huishoudbeurs organiseren. Er komen dan weliswaar waarschijnlijk meer mensen op af, maar hoeveel van deze brave huismoeders in spe zijn nu al oprecht geïnteresseerd in een nieuwe snelkookpan?

Gelukkig is er vandaag een beetje positief nieuws om de pijn te verzachten. Kennelijk denken Ross Brawn en zijn team er serieus over na de F1-grid drastisch te veranderen. Sinds het seizoen van 1974 kennen we op die grids namelijk de startopstelling zoals die nu is. De coureurs lijnen twee-aan-twee op, met de starters op oneven posities enkele meters voor die op even posities (12 meter vanaf 1974, 14 meter vanaf 1978, 16 meter vanaf 1987).

Echter, voor 1973 waren gridposities helemaal niet gestandaardiseerd en zodoende per race verschillend. Niet zelden begon het startveld ‘vierdik’ aan de race, wat de run naar de eerste bocht tot een extra spannende ‘dragrace’ maakte. Je voelt ‘m al aankomen: er wordt over nagedacht of dit niet terug kan keren.

Pat Symonds, ooit een van de hoofrolspelers in Renault’s crashgate maar via Manor en Williams teruggekomen in de F1 en inmiddels werkzaam voor Brawn, zegt tegen Autosport dat ze met behulp van eSports de invloed van een dergelijke regelwijziging kunnen testen:

We’re keen to use virtual environments to test some of these regulations. What we can do then is look at statistics. It gives you a chance to do things you can’t otherwise simulate in an easy manner. I’ll give you an example of something we’ve been thinking about this year. For a number of years, the starting grid for F1 has been a staggered formation. We know one of our problems is that we put the fastest car on the grid and not only do we do that but we separate them. It used to not be like that, there was a time when cars started two abreast, there was a time when – we’ve got a photo in our boardroom in London where I think it’s Monza – there are four cars on the front row. What would happen if we did that again? It’s not the sort of thing you can simulate easily. We can go to our esports group and we can say ‘look guys, let’s change the grid, let’s do 20 races’. They don’t have to be 300km races. We’re only interested in the first three laps. Then we see what happens. Are we going to get a much more exciting first lap or are we going to get a huge collision on corner one? By doing this, and looking at it statistically, we can start to understand these things. It gives us our evidence-based form of decision-making, a mantra I preach quite regularly.

Het laatste zinnetje is overigens een opzetje voor Symonds om nog even een keiharde sneer uit te delen naar de mannen die hij waarschijnlijk verantwoordelijk acht voor zijn schorsing na Crashgate. Pat gaat namelijk door met het aanhalen van de kwalificatiewijziging van 2016, toen er opeens een knock-out kwalificatie werd ingevoerd. De traagste rijder op tijdstip ‘X’ in kwalificatiesessie Q’Y’ mocht niet meer meedoen. Wellicht ben je dit alweer vergeten, want dit waanzinnige idee werd na enkele races alweer snel afgeschoten. Volgens Symonds is het goed dat er nu veel beter wordt nagedacht over dit soort zaken:

Some might remember that a couple of years ago, someone who is no longer involved in F1 decided it would be a good idea to change the qualifying procedure and at a whim that was done. There was no simulation of it whatsoever. A few people with an IQ that ran into double figures did look at it and decided it was going to be a disaster and sure enough it was a disaster but nevertheless it went ahead and sure enough it was a disaster. How do things like that happen? We can’t let happen again.

Oké Pat, je bent nog steeds salty. Laat het gaan. Maar houdt wel vast aan dit idee van vier rijders op elke startrij. Lijkt ons best een strak plan.



Image-Credit: start van de Grand Prix op Silverstone, 1970