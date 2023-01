Special Edition met handbak en 750 pk is smakelijk

Dat is toch precies wat je wil? Een Special Edition met handbak en voldoende vermogen?

In relatief korte tijd is de handbak hard aan het verdwijnen. Vroeger was het nog heel normaal om een Mercedes-Benz C-Klasse of BMW 5 Serie met handbak te rijden. Zelfs een Audi A8 kon je met handbak krijgen vroeger! Tegenwoordig zijn die auto’s niet te slijten met handbak. Iedereen wil een automaat.

Ook in in het C-segment (Ford Focus) en B-segment (Toyota Yaris) wil men graag een automaat. Het was altijd zo dat in Europa de handbak populair was en de luie Amerikanen altijd een automaat wilden. Nu is er een kentering gaande, als het gaat om leuke auto’s, prefereren zij de handbak en wij in Europa de automaat.

100 jaar

Dat is ook het geval bij deze Mustang, de Carroll Shelby Centennial Edition Mustang, zoals de auto voluit heet. Het is een product van Shelby American en niet van Ford zelf. Een échte échte Shelby dus, geen Ford Mustang met een Shelby-badge (het is verwarrend). Deze auto viert de honderdste verjaardag van oprichter Carroll Shelby. Hij zou afgelopen 11 januari 100 jaar zijn geworden.

Er zijn extra strepen, badges en afbeeldingen om aan te tonen dat de Carroll Shelby Centennial Edition Mustang een heel erg bijzondere uitvoering is. De striping is bijzonder subtiel, maar als je goed kijkt zie je de matzwarte racestrepen over de motorkap, het dak en achterzijde lopen.

Special Edition met handbak

Dan de techniek. De basis van de Carroll Shelby Centennial Edition Mustang is de Mustang GT van de uitgaande generatie. Een mechanische compressor zorgt voor extra vermogen.

Verder is er een Borla-uitaat en verbeterde koeling. In totaal is er 750 pk beschikbaar. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie, precies zoals het hoort uiteraard. Om het vermogen te beteugelen zijn er Brembo-remmen aanwezig.

Er worden 100 exemplaren van de Carroll Shelby Centennial Edition Mustang gebouwd. Alle honderd stuks zijn voorzien van een zwarte cowboy-hoed met handbtekening. Er staat alleen niet bij van wie de handtekening is. Na deze 100 exemplaren zal Shelby zich bezig gaan houden met de nieuwe Mustang GT, die onlangs onthuld is.

