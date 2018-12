Nee toch? Kansenparel rijdt aso in Golf R

Je verwacht het niet!

Stomme vooroordelen ook. Je weet dat je ze niet mag hebben. Als je verstandig bent, zet je ze opzij en bekijk je elke zaak nuchter en objectief. Lukt dat altijd? Nee, natuurlijk niet. We hebben weer een ‘topverhaal’ voor je over een raszuivere kansenparel in een Volkswagen Golf R. Drie keer raden. Heeft dit sujet 15 kinderen gered uit een brandend weeshuis? Heeft deze schavuit zijn Golf R gebruikt om oude omaatjes te helpen oversteken over de Regulierdwarsstraat? Of heeft de vlegel een trekhaak achter zijn Golf R gezet om zo voedselpakketten rond te brengen?

Nee, natuurlijk niet. Hij is in de auto gaan zitten om zich te gaan gedragen als een absolute idioot. Lekker man, dat vrije Nederland. Hij deed dat in Noord-Brabant, ook wel het drugslab van Europa genoemd. We trekken geen conclusies, we constateren alleen feiten. De uiteraard jonge bestuurder van de Golf reed over de A16 met gezwinde spoed. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden van boven de 200 km/u. Gezien de auto, een Golf R, absoluut heel goed mogelijk.

Ook bleef de deugniet plakken aan de linkerbaan van de snelweg als Calvé Pindakaas aan je gehemelte. De keren dat de doerak in kwestie van richting veranderde, gaf deze geen richting aan. Kom op, dude: zo moeilijk is het allemaal niet. Richtingaanwijzers zijn standaard op een Golf R. Enfin, het was voor de politie voldoende om de achtervolging in te zetten. De jeugdige bestuurder werd aangehouden (en waarschijnlijk aangesproken op zijn gedrag). De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren. Het is niet de eerste keer dat deze toekomstig wereldleider in contact komt met de plaatselijke hermandad. Je zou verwachten dat de repercussies enorm zullen zijn. Helaas is een zeer verlate abortus niet meer mogelijk. Hij is aangemeld voor de EMG, wat staat voor Educatieve Maatregel Gedrag. Dat zal hem leren. Het is verplicht voor dit aanstormende racetalent om een meerdaagse cursus te gaan volgen.

fotocredit: Politie ZWB