BMW past zich aan aan Donald J. Trump

Een BMW is Duits. Dat is een van de redenen dat we allemaal gek zijn op het merk met de twee nieren, toch? We leven echter in 2018 en het land van oorsprong van een merk is echt niet een garantie dat hun auto’s daar ook allemaal gebouwd worden. Zo worden er sinds 1994 ook BMW’s in het Amerikaanse Spartanburg gebouwd. Op dit moment worden daar de X3, X4, X5 en X6 gebouwd. De productie van de X7 vangt op dit moment daar ook aan. Kortom, veel belangrijke BMW’s worden in de Verenigde Staten gebouwd. Dus die gave X6 met M-sportpakket is in feite een Amerikaanse auto, geen Duitser.

De grote CEO van BMW, Harald Krüger heeft laten weten aan Reuters dat er wellicht een tweede fabriek aan zit te komen. Het zou gaan om een fabriek voor motoren en transmissies, die specifiek gaat produceren voor de BMW fabriek in Spartanburg. Nu worden die motoren nog verscheept. Ook is het dan mogelijk dat die fabriek motoren en versnellingsbakken kan leveren voor de nieuwe fabriek in Mexico, waar de splinternieuwe BMW 3 Serie gebouwd gaat worden.

De voordelen zijn natuurlijk overduidelijk. Ten eerste hoeven er geen onderdelen ingevoerd te worden. Althans, dat wordt als eerste reden genoemd. Natuurlijk spelen de enorme importtarieven waarmee Trump en zijn delegatie mee aan het dreigen is, ook mee. Het witte huis is druk bezig om producten van buiten de Verenigde Staten extra zwaar te belasten. Zo is het de bedoeling dat auto’s afkomstig uit de Europese Unie belast worden met een extra hoog belastingtarief van 20%.

Ondanks dat Harald Krüger enkel heeft aangegeven dat een dergelijke fabriek op dit moment wordt overwogen, denkt een inwoner van Washington DC er duidelijk anders over. Volgens de hoogblonde en lichtoranje getinte man is het al officieel aangekondigd. Via het nieuwsmedium met een vogeltje laat dit eloquente heerschap het volgende weten: