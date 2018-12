De eerste gemodificeerde Alpine A110 is een feit

Deze is een tandje ruiger.

Het is een auto die zorgt voor een polariserende discussie op de redactie van Autoblog. Zo is een gedeelte van de redactie helemaal weg van de compacte sportwagen van Renault Sport en begrijpt @autoblogger er helemaal niets van. Naar het schijnt doet Alpine het tot dusver erg goed. De eerste 1.955 exemplaren zijn inmiddels verkocht en Renault Sport kennende zit er vast nog meer in het vat. Denk aan de Clio R.S. en de Mégane R.S., waar ze nog een aantal heel erg smakelijke uitvoeringen van hebben weten te maken.

Echter is het niet Alpine dat met de eerste aangepaste A110 komt, maar het Duitse Waldow Performance. Het eerste wat opvalt is de wrap in de kleur ‘Luminous Green’. De meeste Alpine’s lijken in blauw gespoten, dus een verandering van kleur is niet zo verkeerd, maar dit is wellicht iets over het randje. Echter, dat is en blijft smaak natuurlijk. Gelukkig heeft Waldow Performance meer gedaan dan alleen een wrapje.

Zo is de Alpine A110 voorzien van een sportuitlaat van NAP Sportauspuff en staat de auto lager dankzij een schroefset van KW. Het meest in het oog springend, na de kleur althans, is de gigantische koolstofvezel achteverleugel. Ook een carbon splitter aan de voorkant ontbreekt niet. De door Waldow Performance aangepakte A110 is duidelijk bedoeld voor degene die zijn Alpine geregeld uitlaat op het circuit.

In het interieur vind je namelijk een complete rolkooi, eveneens in het felgroen uitgevoerd. Waldow Performance geeft deze creatie de naam ‘WP300’ mee en je zou vermoeden dat dat laatste getal staat voor het hoogste vermogen dat de auto kan leveren en dat klopt helemaal! Hoe ze het gedaan hebben, zeggen ze niet, maar de Alpine A110 WP300 levert nu precies 300 pk, bijna 50 pk meer dan het origineel. Wat de prestaties nu zijn is onbekend. In elk geval beter dan de acceleratietijd (4,5 seconden naar de 100 km/u) en topsnelheid (250 km/u) van het origineel.