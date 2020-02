Callaway Colorado is de leukste bedrijfsauto

De Callaway Colorado is er: tijd om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

De leukste opties zijn vaak het minst verstandig. Kijk naar bedrijfswagens. In de meeste gevallen ben je het beste c.q. het goedkoopste uit met een verstandige bestelbus. Misschien een dubbele cabine voor als de familie af en toe mee moet.

Verstandig

Maar de busjes zijn vaak niet het leukste. Ze zijn vaak verstandig, doelmatig en handig. Een pick-up is in technische zin ook een bedrijfswagen. Vanwege het stoere voorkomen en de terreinvaardigheid is het ook een type auto die particulieren graag aanschaffen, overigens.

Kleintjes worden groot

Het nadeel met veel pick-ups is dat ze wel erg groot worden. Neem de Ford F-150 bijvoorbeeld. Dat was vroeger een beetje de instapklasse qua pickups. Tegenwoordig zijn er mensen die ‘ontspullen’ in ‘Tiny Houses’ die veel minder kubieke meters innemen dan zo’n mastodont. Nu zijn er al langer kleine pick-ups geweest, ook in Amerika. Maar nu zien we duidelijk dat de kleinere modellen telkens meer aandacht, vermogen en luxe krijgen. Ook die kleintjes worden dus groot.

Colorado

Vandaag hebben we de Callaway Colorado voor jullie. Nu is een opvoerkit voor een dergelijke auto niet waanzinnig zeldzaam. Het komt geregeld voor. Specifiek voor de Colorado hebben SVE, Mallett Cars en Hennessey al het een en ander in de aanbieding. De Callaway-kit heeft een paar hele belangrijke troeven achter de hand.

Amerikaanse Ruf Amarok

Ten eerste de naam: Callaway. Wat Callaway is voor de Corvette, is Ruf voor de 911. De Callaway Colorado is dus eigenlijk een soort Ruf Amarok (hoe cool zou dat zijn?). De Callaway Colorado (en GMC Canyon) worden voorzien van een TVS mechnische compressor van Eaton. Deze TVS1740 installatie krijgt automatisch een intercooler en andere luchtinlaat mee.

Kwaliteit

Als laatste worden de Callaway voorzien van een Callaway sportuitlaat. Het resultaat is uitstekend. Het vermogen stijgt van 308 pk naar 410 pk. Qua koppel ga je er vooral op vooruit. Voorheen leverde de V6 namelijk 373 Nm, na de Callaway behandeling is dat 542 Nm. Om het geheel af te maken krijg je diverse badges, vloermatten en andere snuisterijen om je zelf te onderscheiden van het plebs dat geen supercharger heeft.

Garantie

Callaway staat erom bekend fabriekskwaliteit na te streven en dat is met deze Colorado niet anders. Je kan de Callaway Colorado-kit namelijk gewoon bestellen bij de Chevrolet dealer. Dat niet alleen, je krijgt gewoon garantie: 3 jaar. Mocht je denken, ja, maar hoe zit het dan met de aandrijflijn? Die krijgt het meest voor zijn kiezen. Welnu: Chevrolet en Callaway kan optioneel 5 jaar garantie geven op de motor, performance-kit en versnellingsbak.