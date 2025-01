Ook met de ‘verkeerde’ motor is deze klassieke Mercedes prachtig

De Mercedes SL ‘Pagoda’ is zonder de welbekende 2.8 nog steeds een beauty, of is het heiligschennis?

Je kan momenteel een Mercedes SL kopen. Eigenlijk is dat een nieuwe naam op wat simpelweg de Mercedes-AMG GT Roadster moet opvolgen. De SL groeide namelijk uit tot een soort relaxte cabriolet met ruimte voor vier (in theorie) en sportiviteit optioneel. Dat recept begon een beetje met de W113 SL uit de jaren ’60 en ’70, want de naam (die staat voor Superleicht, weet je dat ook weer) stamt dan weer af van de Mercedes 300 SL (W198). En dat was alles behalve een luie cruiser, dat was een serieus snelle auto voor zijn tijd.

Mercedes ‘Pagoda’

De opvolger was dus uit iets ander hout gesneden, want met 170 pk had je vergeleken met de 300 SL niet echt een grote upgrade te pakken (vergeleken met latere 300’s zelfs een flinke downgrade). De W113 was dus eigenlijk een iets anders uitgevoerd recept die de racerij even een beetje links laat liggen. Maakt allemaal niet uit, want de ‘Pagoda’ (of Pagode in het Duits, een naam die deze kreeg vanwege de hardtop die op een pagode is gebaseerd) blijft een bloedmooi apparaat.

Geen 2.8

Ook al was het technisch gezien mogelijk, Mercedes stopte geen V8 in de SL Pagoda. Je kon kiezen uit drie zescilinders: 2.3, 2.5 en de grootste 2.8 in de 280 SL. Het exemplaar van vandaag heeft geen van die drie opties. Het is een restauratie, maar daarna flinke modificatie (bedenk zelf maar welk woord dit perfect omschrijft) voor het klassieke recept.

Everrati

Bij het noemen van de firma die de ombouw heeft gedaan gaat misschien een belletje rinkelen. Dat is namelijk Everrati. Ja, de eerste twee letters verraden de aandrijving van de SL: EV. In het geval van deze SL mag je kiezen tussen een 54 kWh groot accupakket en een 68 kWh grote unit, goed voor een leeggewicht van 1.430 kg of 1.500 kg. In combinatie met 300 pk aan e-motoren sprint je naar 100 in 8 seconden en jakker je door naar iets boven de 200 km/u. Dat was precies het doel, want Everrati wilde de specs gelijk houden aan de originele 280 SL.

Behoud

We openen wellicht nu een spreekwoordelijk blik met wormen als we je vragen of de Everrati 280 SL heiligschennis is of niet, maar goed, het is een optie. Goedkoop is het namelijk niet, want het bedrijf vraagt 300.000 dollar voor de ombouw en dat is exclusief de 280 SL die je zelf moet aanleveren. Het wordt niet helemaal duidelijk of Everrati voor dat geld ook het koetswerk oppoetst, anders betaal je dus drie ton voor een elektrische SL met wat goudeerlijke patina. Wel leuk: de motor en aandrijving die eruit gehaald worden kan Everrati voor je gebruiken als kunstobject, of om op te slaan. Daarmee wordt niet duidelijk of ze ook de EV-conversie weer ongedaan kunnen maken.