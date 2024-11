Moet de Volvo 240 een LL Cool Jesque comeback maken?

Volvo maakt onder bezielende leiding van Geely nog steeds kloeke auto’s. Maar zo kloek als de 240 zijn ze niet meer. Tijd voor een LL Cool Jesque comeback?

Volvo Estates, drommen mensen zweren erbij. Nog steeds, hoewel de groep wel steeds kleiner lijkt te worden. Meestal heb je het dan over mensen die het leuk vinden om te kajakken. En die met zo’n eland op de flank in de vorm van het Ferrari-logo meedoen aan rally’s naar het Pool-gebied. We oordelen niet, want ook dit is een stukje auto-cultuur die onze wereld zo lekker divers maakt.

Het is echter niet gek dat de club steeds kleiner wordt. Immers maakt Volvo al lang niet meer van die onverwoestbare tanks als vroeger. Met alle respect voor een moderne V90; het is natuurlijk geen 240 of 740 meer. Het ouderwetse ’three-box’ design heeft plaatsgemaakt voor wat rondere vormen. Fraai, maar minder ‘karakteristiek’.

Gelukkig heb je tegenwoordig tekenaars die in hun vrije tijd niets liever doen dan nadenken over ‘wat had kunnen zijn’ danwel ‘wat zou kunnen worden’. En zo krijgen we deze plaatjes voorgeschoteld, van een moderne interpretatie van de aloude 240. Het mooie is dat je dit zomaar zou kunnen inbeelden als opvolger van de S90 en V90.

Uiteraard zijn de oude lichtbakken van de oude modellen verdwenen. Maar die kan je mooi vervangen met een unit bestaande uit LED’s in de vorm van Thor’s hamer. Aan de achterkant is gekozen voor een wat modernere Volvo stijl, met voor de Estate lichtunits die de ‘heupen’ accentueren en voor de sedan een stel winkelhaken.

Dichte wielen doen denken aan de putdeksels van vroeger. Ze zijn echter ook helemaal modern daar we ze terugzien op steeds meer EV’s ten behoeve van de actieradius. Wat ons betreft is het wel een geslaagd hommage. Niet erg als Volvo zoiets zelf ook zou doen. Maar wat vind jij ervan? Laat het weten, in de comments!