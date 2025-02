Eindelijk: onthulling Volvo ES90 is om de hoek

De langverwachte Volvo ES90 is klaar voor de onthulling.

De elektrische topmodellen van Volvo zijn een lastige bevalling. De EX90 werd flink vertraagd en de ES90 – de sedan – laat ook heel lang op zich wachten. Maar nu is het dan eindelijk (bijna) zo ver.

De ES90 wordt zeer binnenkort onthuld en Volvo licht alvast een tipje van de sluier op. We weten alvast dat het design sprekend lijkt op dat van de S90, wat een goede zaak is. Vergis je echter niet: dit is een volledig nieuwe auto, zoals de EX90 dat ook is.

De ES90 is technisch ook sterk verwant aan de EX90. De auto staat op hetzelfde SPA2-platform en maakt gebruik van een Nvidia-computer. Er is wel een verschil: de ES90 maakt gebruik van een dubbele Nvidia Drive AGX Orin-configuratie.

In gewone mensentaal betekent dit dat de computer van de ES90 dubbel zo krachtig is als die van de EX90. En je begrijpt dat die ook al geen lullig computertje had. Hiermee moet onder meer de veiligheidsfuncties naar een hoger niveau getild worden. Overigens krijgt de EX90 straks ook deze upgrade, inclusief al geleverde exemplaren.

Net als de EX90 zal de ES90 ontsierd worden door een lelijke Lidar-sensor boven de voorruit. Dat is een van de vele zintuigen van de ES90: de auto krijgt ook vijf radars, acht camera’s en twaalf ultrasone sensoren. Op die manier kan de Chinese overheid auto niets ontgaan.

We weten nu ook concreet wanneer de onthulling van de ES90 plaatsvindt. Die volgt over een kleine twee weken. Je mag 5 maart in je agenda noteren.