Neerlands racetalent VeeKay krijgt eigen serie op Amazon Prime

Dat doet Rinus VeeKay lekker, met gewoon een driedelige documentaire op Amazon Prime.

Het ging de afgelopen jaren vooral over Max Verstappen en in iets mindere mate Nyck de Vries. Maar laten we ook dat andere talent van eigen bodem niet vergeten in de persoon van Rinus van Kalmthout. Het Nederlandse racetalent is onder andere actief in de Indy500. Aangezien zijn racecarrière zich voornamelijk afspeelt in de Verenigde Staten is de coureur beter bekend als VeeKay.

Mocht je denken: wie is toch die VeeKay dan is er goed nieuws. Er verschijnt een driedelige documentaire over de coureur op Amazon Prime. Een prima plek om eens kennis te maken met de coureur. Voor de documentaire werd de Nederlander gevolgd door een cameraploeg in aanloop naar de belangrijkste race uit zijn leven: het rijden van de Indy500.

VeeKay Amazon Prime trailer

De serie heet VEEKAY en is vanaf vrijdag 10 februari exclusief te streamen op Amazon Prime Video. Het is een Nederlandse productie en daarmee ook Nederlands gesproken. Dat maakt het toch iets persoonlijker om naar te kijken. Rinus van Kalmthout wist vorig vanaf P3 te starten in de Indy500. Helaas kwam het niet tot een podiumplek of zelfs een overwinning. In de 39ste ronde van de race verloor hij de macht over zijn auto en klapte met zijn achterkant op de muur. Een DNF was het gevolg.

Voor de Amerikaanse streamingdienst is het niet de eerste Nederlandse productie dat met auto(sport) te maken heeft. Eerder verscheen de serie Dutch Wheels, waarbij Absolute Motors werd gevolgd hoe ze de meest bijzondere auto’s van een complete make-over voorzien.