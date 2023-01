Ook deze Nederlandse racer krijgt een documentaire

Nederlands racetalent aan de overkant van de grote plas: in een nieuwe documentaire zie je er alles over.

2023 gaat voor documentaires over racen een prima jaar worden voor Nederlandse racers. Max Verstappen gaat officieel meer te zien zijn in Drive to Survive over de Formule 1 van Netflix en er komt een gloednieuwe documentaire over wat we langzaamaan wel de Amerikaanse Max Verstappen mogen noemen. Tenminste, hij is gewoon Nederlands: Rinus van Kalmthout, die onder de iets meer toegankelijke naam Rinus VeeKay in de VS furore maakt in de Indycar-serie.

Documentaire over Rinus VeeKay

We kunnen ons voorstellen dat je wellicht niet zo veel naar de Indycar kijkt als bijvoorbeeld naar Formule 1. De sport is een stuk minder populair in ons land. Dankzij Rinus is er echter steeds meer animo voor de sport en is het leuker om wat meer zaken achter de schermen te leren kennen. Vandaar dat Rinus VeeKay een eigen documentaire krijgt. Het gaat om een serie op Prime Video die al vanaf 10 februari te streamen is.

Het gaat niet enkel om Rinus en zijn racesuccessen, maar ook om de Indycar zelf. De documentaire wordt dan ook leuk om te zien als je meer wil leren over Indy. Volgens de documentairemakers is de serie zo gemaakt dat je zelfs als totale leek wat betreft te sport er geboeid naar kan kijken. Wat betreft de inhoud lijkt het een soort Drive to Survive te worden, maar dan rondom Rinus VeeKay en de Indycar.

Interviews

Verwacht dus ook interviews (portretten), veelal met Rinus VeeKay zelf dus. Maar ook zijn ouders Marijn en Evelien komen aan het woord met al hun verhalen. Ook is er aandacht voor de mentor van Rinus, niemand minder dan Arie Luyendyk. Volgens Rinus zelf wordt het een ‘mooie, persoonlijke documentaire’. Wij zijn erg benieuwd in ieder geval.

Zoals gezegd kun je de documentaire vanaf 10 februari streamen op Prime Video. Het gaat om een driedelige serie, of alle delen direct te zien zijn is niet bekend.