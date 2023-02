Tesla Model S is Koning Winter als het gaat om actieradius

De Tesla Model S heeft de beste actieradius onder koude omstandigheden, blijkt uit onderzoek.

Dikke kans dat je vanmorgen weer hebt moeten krabben als je auto buiten staat. De vrieskou is terug van weggeweest. Nu valt dat in Nederland nog mee, met die paar vriesdagen in de winter. Toch merk je het al meteen als je een elektrische auto hebt. De actieradius is fors minder in vergelijking met een mooi lentedag.

In Noorwegen hebben ze veel meer vriesdagen dan bij ons. En aangezien de Noren gek op zijn op elektrische auto’s hebben ze een mooi onderzoekje gedaan. Het Noorse motor.no onderzocht welke auto’s de beste actieradius hadden onder winterse omstandigheden. Wat blijkt, de Tesla Model S komt als beste uit de test.

De Model S heeft een opgegeven actieradius van 634 kilometer WLTP. In de praktijk kwam de auto 530 kilometer ver volgens de onderzoekers. De auto werd getest met -19 graden Celsius. Een knappe prestatie van de elektrische auto.

Eén van de slechtste auto’s uit de test was de nieuwe Toyota bZ4x. Het opgegeven rijbereik is 503 kilometer, maar de EV hield het al na 323 kilometer voor gezien. Ook de Mercedes EQE 300 en de Skoda Enyaq Coupe RS zagen het rijbereik met zo’n 30 procent kelderen.

Een auto die, net als de Tesla, het ook aardig deed was de Maxus Euniq 6. Van de opgegeven 354 kilometer bleef 317 kilometer over in de praktijk. Dat komt aardig overheen met de fabrieksopgave, ondanks de kou. Andere auto’s die goed uit de test kwamen zijn de MG Marvel R en de MG 5.