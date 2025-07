ZF komt met EV-motor die het ook in de winter goed doet

Da’s fijn van ZF, want die nare EV’s doen het in de winter altijd helemaal ruk. Sprak ik uit ervaring.

ZF is misschien niet het eerste merk waar je aan denkt bij elektrische auto’s, maar achter de schermen levert dit Duitse concern onderdelen aan vrijwel elke fabrikant met een stekker in het gamma. Denk aan aandrijvingen, remmen, stuurinrichting en software. En nu komt ZF met iets nieuws waar vooral EV-rijders in koude klimaten oren naar zullen hebben: een aandrijflijn die in de winter tot dertig procent meer actieradius oplevert.

Dat klinkt als marketingpraat, maar er zit wel degelijk techniek achter. De aandrijflijn van ZF heet EVselect en is modulair opgebouwd, wat betekent dat merken het systeem naar eigen wens kunnen samenstellen. Eén van de grotere innovaties zit in het thermomanagementsysteem, dat gebruik maakt van propaan als koelmiddel.

Daardoor kan restwarmte uit bijvoorbeeld de elektromotor beter worden benut om in de winter het interieur te verwarmen. Minder stroom nodig voor de kachel betekent simpelweg meer over voor de aandrijving. In de praktijk zou dat in de winter zomaar tien tot dertig procent schelen in actieradius. ZF heeft dat in testritten onder winterse omstandigheden kunnen aantonen.

ZF maakt EV-motor die ook in de winter goed is

Daarnaast is de aandrijflijn zelf ook efficiënter geworden. De motor is compacter, er wordt gewerkt met aangepaste wikkelingen, de elektronica is lichter en de overbrenging is stiller. ZF laat weten dat een 300 kW-versie van het systeem lichter en goedkoper is dan vergelijkbare aandrijflijnen uit China.

Hoeveel lichter en goedkoper hangt wel af van waar en hoe je het produceert, maar de cijfers die ze noemen zijn niet verkeerd: zo’n 10 kilo gewichtsbesparing, 15 procent lagere kosten en 19 procent minder ruimtebeslag.

Voor autofabrikanten betekent dit vooral dat ze een efficiëntere, flexibelere aandrijflijn in huis kunnen halen zonder opnieuw het wiel te hoeven uitvinden. En voor consumenten kan het verschil straks merkbaar zijn in hoe ver je komt op een koude winter dag met een volle accu. Of die dertig procent winst ook in een productiemodel overeind blijft, is natuurlijk afwachten. Maar dat de EV’s van overmorgen slimmer omgaan met energie, lijkt een veilige aanname.

ZF wil eind dit jaar al de eerste componenten leveren, maar voor een compleet geïntegreerd systeem kijken we eerder naar 2026. Tot die tijd is het aan de autofabrikanten om te bepalen of ze deze technologie gaan omarmen. Maar als het echt werkt zoals beloofd, zou dit zomaar iets kunnen zijn dat je straks terugziet in meer elektrische auto’s dan je denkt – ook als er nergens ZF op staat.

Laat die winter maar komen…