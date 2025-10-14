Eindelijk is er een EV die eerlijk is over zijn échte actieradius

Verfrissend: een elektrische auto waarvan de maker kijkt hoeveel de range op de snelweg is.

Het is 2025 en nog steeds moeten we vaak benoemen dat de WLTP-actieradius van elektrische auto’s niet overeenkomt met de range in de echte wereld. Het rijbereik hangt af van veel verschillende factoren, maar is meestal ongeveer drie vijfde van de WLTP. Meestal, want er zijn ook EV’s waarbij de geteste actieradius in de praktijk groter is dan de WLTP-range.

Er is nu ook een fabrikant die de actieradius op de snelweg test. We hebben het over Citroëns luxe broer DS Automobiles. Een tijdje terug blies Stellantis nieuw leven in het merk met de DS No 8: een premium-EV die volgens de WLTP maar liefst 750 kilometer ver komt. Super fijn, maar kun je er ook een beetje mee op de snelweg cruisen?

Actieradius van de DS No 8 op de snelweg

Die vraag wilde DS graag zelf beantwoorden. Het merk nam natuurlijk de Long Range-versie met 750 kilometer actieradius volgens de WLTP en bracht hem naar bekende trajecten. De DS reed op vier verschillende trajecten in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Bekijk hieronder hoe de DS scoorde

Afstand afgelegd Overgebleven percentage Overgebleven range volgens de EV Totale actieradius Parijs – Lyon 450 km 10% 60 km 510 km München – Koblenz 506 km 10% 56 km 562 km Madrid – Dénia 470 km 20% 128 km 598 km Melfi – Neta Montoro 450 km 28% 195 km 645 km

Rij je dus alleen maar op de snelweg – wat op vakantie niet ondenkbaar is – dan kun je ongeveer 500 tot 650 kilometer rijden zonder tussentijds te hoeven opladen. De extra range zal afhangen van factoren als weer en verkeer.

We prijzen DS in ieder geval voor het testen van de actieradius van de No 8 op de snelweg. Het klinkt natuurlijk niet fijn voor klanten dat de actieradius op de snelweg geen 750 kilometer is, maar je bent als automerk wel eerlijk. En dat is ook wat waard, toch? Bekijk hieronder wat @wouter van de DS No 8 vindt.