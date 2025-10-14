Eindelijk is er een EV die eerlijk is over zijn échte actieradius

Verfrissend: een elektrische auto waarvan de maker kijkt hoeveel de range op de snelweg is.
Het is 2025 en nog steeds moeten we vaak benoemen dat de WLTP-actieradius van elektrische auto’s niet overeenkomt met de range in de echte wereld. Het rijbereik hangt af van veel verschillende factoren, maar is meestal ongeveer drie vijfde van de WLTP. Meestal, want er zijn ook EV’s waarbij de geteste actieradius in de praktijk groter is dan de WLTP-range.
Er is nu ook een fabrikant die de actieradius op de snelweg test. We hebben het over Citroëns luxe broer DS Automobiles. Een tijdje terug blies Stellantis nieuw leven in het merk met de DS No 8: een premium-EV die volgens de WLTP maar liefst 750 kilometer ver komt. Super fijn, maar kun je er ook een beetje mee op de snelweg cruisen?
Actieradius van de DS No 8 op de snelweg
Die vraag wilde DS graag zelf beantwoorden. Het merk nam natuurlijk de Long Range-versie met 750 kilometer actieradius volgens de WLTP en bracht hem naar bekende trajecten. De DS reed op vier verschillende trajecten in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Bekijk hieronder hoe de DS scoorde
|Afstand afgelegd
|Overgebleven percentage
|Overgebleven range volgens de EV
|Totale actieradius
|Parijs – Lyon
|450 km
|10%
|60 km
|510 km
|München – Koblenz
|506 km
|10%
|56 km
|562 km
|Madrid – Dénia
|470 km
|20%
|128 km
|598 km
|Melfi – Neta Montoro
|450 km
|28%
|195 km
|645 km
Rij je dus alleen maar op de snelweg – wat op vakantie niet ondenkbaar is – dan kun je ongeveer 500 tot 650 kilometer rijden zonder tussentijds te hoeven opladen. De extra range zal afhangen van factoren als weer en verkeer.
We prijzen DS in ieder geval voor het testen van de actieradius van de No 8 op de snelweg. Het klinkt natuurlijk niet fijn voor klanten dat de actieradius op de snelweg geen 750 kilometer is, maar je bent als automerk wel eerlijk. En dat is ook wat waard, toch? Bekijk hieronder wat @wouter van de DS No 8 vindt.
Reacties
Flutterbear zegt
Europese wet verbied om een andere waarde te gebruiken dan WLTP in promotie materiaal. Het is niet bedoeld als indicatie van de praktijk maar om modellen onderling te vergelijken. De WLTP is prima haalbaar met gepaste rijgedrag.
ty5550 zegt
De wltp heeft wel haar gebreken. Als je lange afstanden rijdt op autosnelwegen, dan is de wltp totaal niet haalbaar voor een elektrische wagen. Elektrische wagens verbruiken immers aanzienlijk meer op hogere snelheid en de wltp is een gemengd parcours. Doe je wat meer stadsverkeer/gemengd verkeer in de zomer, dan kan je dikwijls de wltp verslagen. Veel mensen zullen echter quasi geen ruk geven om het verbruik, maar willen wel weten tijdens de vakantieritten hoeveel km ze kunnen afmalen (autosnelwegen) zonder te moeten laden. Nu is dit gissen of je moet onofficieel vergelijkingsmateriaal gebruiken. Een soort tweede officiele wltp cijfer met het rijbereik tegen 120 of 130 km/u zou dan ook ideaal zijn.
Flutterbear zegt
Als je meer bereik wilt moet je gewoon de cruise contol lager zetten. 110 of 130 is een enorm verschil in verbruik. Afgelopen zomer nog 6 uur lang door Frankrijk gereden met 110, dat had de tank op 130 nooit gered.
Het verschil in aankomsttijd is ook peanuts, wij moesten namelijk rekken omdat we anders ruim voor de incheck tijd aankwamen.
De WLTP heeft geen gebreken, de bestuurder heeft gebreken. De WLTP is inderdaad niet geschikt voor een vakantierit. Zoiezo wil je dan tussen de 5 en 60-70% blijven, maar als je 80% nodig hebt om de volgende lader te redden zou ik dat toch aanraden. Net als dat <5% wel krap wordt als de lader defect of bezet blijkt.
japhy zegt
Gister voor het eerst gezien. In het donkerblauw, deed hem niet heel goed.
audirs3 zegt
Mijn stelregel is ook dat je voor lange afstanden (en daar wil je natuurlijk ook met name je actieradius voor weten) je uit kan gaan van 2/3e van het opgeheven rijbereik.
Daarnaast rij je de auto nooit leeg, en laadt je hem tot 80% vol, dus je gebruikt ook maar ruim 2/3e van die 2/3e… Kortom, gewoon halveren die actieradius (4/9e om ‘exact’ te zijn) om te weten hoever je komt tussen de laadpauzes in.
mp3cube zegt
Tja, actieradius op de snleweg zegt ook niet alles.
Als ik aan 90km/u op de snelweg rij met mijn q4, haal ook makkelijk 480km.
Rij ik 120km/u, dan gaat dat al snel naar 380-400km.
Rij ik 130km/u, dan mag ik al blij zijn met 350km….
Pordon zegt
Ik begrijp het hele punt niet om buiten de WLTP nog iets op te geven. De WLTP is een testmethode om onderling auto’s met elkaar te kunnen vergelijken.
Zeker in Nederland is de WLTP relatief makkelijk te halen bij een combinatie van stadsverkeer en snelweg. Bij veel snelweg ligt het bij mij op 85% van WLTP wat ik kan halen.
Op de vakantieritten ligt het met een hogere snelheid op de 65% van WLTP.
Maar ook dit is eigenlijk niet heel relevant omdat ik vaak al toch eerder even een pauze doe waarbij de auto direct even aan de lader gaat.
Wil ik meer range dan zoek ik gewoon een auto met een hogere WLTP actieradius.
Mijn benzineauto reed ook veel zuiniger op een tank in Nederland dan op een vakantierit. Enige verschil op vakantie is dat ik soms niet hoefde te tanken als ik een pauze ging houden.