Nein Nein Nein! De 2-serie Active Tourer leeft door

Sterft.

Onlangs konden echte puristische autofans een champagneflesje ontkurken. Na slechts één generatie zouden we de abominatie die de voorwielaangedreven MPV van BMW is alweer gedag kunnen zeggen. Het gaf ons een sprankje hoop dat er binnen BMW nog een paar mensen werkzaam zijn die daadwerkelijk weten voor welk merk ze werken en waar dat merk ooit voor stond. Dat werd zelfs ook officieel opgegeven als de reden voor het verdwijnen van de Tourers. Product honcho Peter Henrich gaf aan dat de auto’s niet meer pasten bij ‘waar BMW voor staat’.

Maar helaas, kennelijk was de wens de vader van de gedachte en hebben wij journo’s BMW niet helemaal goed begrepen. Of de productman is teruggefloten door de financiële afdeling. Volgens het op BMW-gebied doorgaans welingelichte BMWblog, verdwijnt namelijk alleen de 2-serie Gran Tourer van het toneel. De 2-serie Active Tourer daarentegen, die houdt zijn plaats in het gamma. BMW werkt naar verluidt zelfs al aan de opvolger, die naar verwachting in 2020 of 2021 voorgesteld zal worden.

De reden hiervoor is precies de reden dat BMW-fans hun neus ophalen voor de hatelijke bijenmagneet. Met zijn hoge opbouw, hoge instap, voorwielaandrijving en kleine motoren is de 2-serie Active Tourer eigenlijk in alles geen ‘echte’ BMW. Doch juist daarom spreekt de auto ook een heel ander publiek aan, wat BMW’s bonentellers bronstig maakt. Van alle Active Tourer kopers reed 70 procent voorheen een auto van een ander merk. Geen enkel ander model van de Beiers komt ook maar in de buurt van dergelijke ‘veroveringscijfers’. En dus kunnen wij liefhebbers hoog en laag springen, maar is de 2-serie AT hier voorlopig om te blijven. Scheisse.