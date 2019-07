Dit zijn twaalf enorm dikke Volkswagens

Time flies by when you're having fun.

Volkswagen maakte onlangs bekend dat het de 1.000.000ste Touareg heeft geproduceerd. Dat is een bijzonder knappe prestatie. Natuurlijk zijn er succesvollere concurrenten, maar voor zo’n Volkswagen is het heel wat.

Die andere grote Volkswagen, de Phaeton, was aanzienlijk minder populair. Deze kreeg slechts één facelift in 2011. Dat terwijl de Touareg nu al toe is aan zijn derde generatie. Een dure Volkswagen was dus niet zozeer impopulair, een grote VW sedan wél.

De Touareg was niet alleen een grote auto, maar ook vaak indrukwekkend gemotoriseerd of uitgerust. We nemen 10 bijzondere voorbeelden uit 17 jaar Touareg historie.

Volkswagen Touareg V10 TDI (7L)

2002

De eerste Touareg is natuurlijk al zeer indrukwekkend. Het is een beetje lastig voorspellen hoe de Touareg ontvangen zou worden. Natuurlijk, er waren wel auto’s als de Mitsubishi Pajero en Opel Monterey, maar dit was compleet anders. Dus de Touareg op zichzelf was al heel erg bijzonder. De topmotorisering, een 5 liter grote tiencilinder was een monster met 313 pk en 750 Nm. De topdiesels van toen waren V8 diesels met maximaal 250 pk (S400 CDI), dus dit was echt een prestigedingetje. Helemaal omdat er Volkswagen op stond en Audi het nog even een paar jaar moest uitzingen met de Allroad quattro.

Volkswagen Touareg Individual ‘Expedition’ (7L)

2005

Ondanks dat de Touareg van een zelfdragende carrosserie voorzien was en dus in eerste instantie een personenauto was en geen terreinauto, stond de Touareg behoorlijk goed zijn mannetje op onverhard. Zeker op luchtvering in de hoogste stand en met kleine velgen plus dikke banden kon je een heel eind komen. Dat het nog een tandje extremer kon toonde Volkswagen Individual aan met de Touareg Expedition. De touareg Expedition stond nog eens 25 millimeter hoger op zijn wielen. De onderkant was beschermd met metalen platen. Aan de bovenkant van de auto was het ook duidelijk dat deze Touareg heel erg serieus genomen wilde worden. Zo was er een imperiaal gemonteerd met extra brandstof en extra reservewiel (op de achterklep was er ook al eentje te vinden). Tevens op het dak bevestigd waren twee enorme schijnwerpers.

Volkswagen Touareg W12 Sport (7L)

2005

De Porsche Cayenne Turbo was een van de meest bijzondere auto’s in zijn klasse destijds. Een SUV met een 4.5 liter grote V8 met dubbele turbo. Dat was echt ongekend, de meest terreinauto’s kwamen niet verder dan een pk’tje of 250. Maar de Cayenne Turbo was niet de meest prestigieuze auto in zijn segment, dat was namelijk, deze Volkswagen. Wederom was het de Volkswagen Individual afdeling die dit gevaarte creëerde. Waar ze zich er bij de Expedition nog redelijk makkelijk vanaf maakten, moesten de monteurs hier echt aan de slag. Onder de kap lag nu namelijk een 450 pk sterke 6-liter W12. Die motor lag ook in het vooronder van de Phaeton W12. Speciaal voor de gelegenheid werd de Touareg W12 lekker sportief aangekleed met een dikke bodykit en enorme velgen.

Volkswagen Touareg W12 Executive (7L)

2005

Dus stel, je slaat een klein fortuin kapot op een Touareg met twaalfcilinder. Dan wil je toch wel dat iedereen kan zien dat jij 135 mille stuk hebt geslagen op een Duits Dikschiff. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat je de geneugten van een twaalfcilinder wel kan appreciëren, maar daar niet mee te koop wil lopen. Voor hen is er de Touareg W12 Executive. Op een paar chromen details na, is deze bijna niet te onderscheiden van een standaard VR6-je. Wel heb je de volledige 450 pk tot je beschikking, dus nog steeds kun je in 5,9 seconden naar de 100 km/u knallen. Het viel alleen niet zo op. Overigens was de W12 Executive exact even duur als de W12 Sport.

Volkswagen Touareg R GT Concept (7L)

2005

Om een beetje naam te verwerven in de Verenigde Staten met een nieuwe lichting Volkswagens (waaronder de Touareg), vond VW het wel handig om op de SEMA met een serie gave concepts te komen. Dat gebeurde in samenwerking met HPA Motorsports. HPA is gespecialiseerd in het (enorm) opwaarderen van de VR6 motoren, zoals de Audi TT 3.2 en Golf R32. Dus wat doe je dan? Precies, je pakt de standaard Touareg met 3.2 motor. Toch is dit de sterkste Touareg die onder de Volkswagen vlag is getoond, de motor levert maar liefst 500 pk dankzij de toevoeging van twee turbo’s.

Volkswagen Touareg R50 (7L)

2007

De meest machtige en meest asociale auto die Volkswagen ooit gebouwd heeft. Het is een mega-SUV met een mega-motor en een mega-prijskaartje. De Touareg R50 is in principe een combinatie tussen een W12 Sport en een opgefokte V10 TDI. De R50 TDI heeft een maximaal vermogen van 350 pk. Dat is maar vermogen, waar het om gaat het is het maximale draaimoment, dat is namelijk 850 Nm! Daarmee zat de Touareg R50 een beetje op Golf GTI niveau qua prestaties. Dat kwam door de ietwat hoge massa van de Touareg R50, zelfs het kentekengewicht was hoger dan 2.500 kilogram… De Touareg R50 is er overigens alleen van ná de facelift: alles van voor 2007 zijn neppers. Over neppers gebroken, je kon sinds 2007 de V10 TDI facelift ook met het R-Line pakket krijgen, die leek er erg veel op.

Volkswagen Touareg “North Sails” (7L)

2008

Zoals wel vaker zoeken automerken een link met het maritieme leven. Bijna zonder uitzondering resulteert dat in een kitscherig doch geinig project, denk aan de Peugeot 806 Runabout of de BMW 760 Li Yachtline. De Touareg North Sails was voorzien van heel veel witte details op een witte auto met een wit interieur. Inderdaad, net als een boot. Ook was de auto voorzien van een teakhouten dek daar waar je de vloermatjes zou verwachten. De auto ging in productie, minus het gave teakhout. Je kan niet alles hebben in het leven.

Volkswagen Touareg Hybrid (7P)

2010

Niet elke SUV met hybride is direct een hit. Dat bewees deze Touareg. Nu was de auto sowieso al vrij prijzig van zichzelf, dus dat hielp al niet mee. Ook viel de auto niet in een super-gunstig bijtellingstarief waardoor iedereen zijn automobiele principes klakkeloos overboord zette. De Touareg Hybrid was niet eens een hele slechte auto. Een grote benzinemotor (3.0 met compressor uit de Audi S4) gekoppeld aan een flinke elektromotor. Het was een ietwat Amerikaans aandoende combinatie: niet heel erg verfijnd, maar wel de juiste ‘cijfers’. Dit was nog de tijd dat je bij Volkswagen moest kiezen voor de diesel. De 3.0 V6 TDI was iets minder snel, maar véél zuiniger, lichter en goedkoper.

Volkswagen Touareg V8 TDI (7P)

2010

De tweede generatie van de Volkswagen Touareg is een stuk minder extrovert. De styling is minder ‘in-your-face’. De auto ziet er niet alleen compacter uit, hij is dat ook. Daardoor was de Touareg MkII een stukje lichter. Stiekem is dit een enorm machtige auto. De V8 TDI is namelijk potenter dan de V10 die deze verving en vanwege het lagere gewicht ook sneller. Het viel alleen niemand op. Voor de context: deze Touareg had 340 pk en 800 Nm onder de kap, waarmee je in 5,8 seconde naar de 100 km/u kon accelereren. Overigens kregen wij in Nederland deze variant niet: alleen de V6 TDI, V6 Hybrid en V6 FSI kwam naar ons toe.

Volkswagen Touareg V8

2014

De Volkswagen Touareg van de tweede generatie was dus een stuk braver dan zijn voorganger, zeker in Nederland. Dat was niet op alle markten zo. De bovenstaande V8 TDI is daar een voorbeeld van. Ook de V8 FSI hoort in dat rijtje thuis. Jazeker, deze Touareg is er ook geweest met atmosferische achtcilinder. Deze leverde 360 pk en ‘slechts’ 430 Nm. Ondanks het lagere gewicht en het kleine beetje extra vermogen was de benzine V8 langzamer dan de diesel. Naar het schijnt was het verbruik astronomisch te noemen.

Volkswagen Touareg V8 TDI

2019

En zo zijn we terug bij af. Hoeveel is er nu werkelijk veranderd sinds 2002? Je kan nog steeds naar de Volkswagen showroom lopen en een Touareg bestellen met een exorbitant dikke dieselmotor. Zie het als een minder hautaine Audi SQ7. Een Cayenne voor mensen die voorheen Volvo reden maar meer dan vier cilinders in hun leven wensen. Onopvallend genieten met een uiterst capabele vijfzitter.

Bonus: MTM Touareg V8 Biturbo 7P

Getunede Touaregs hebben we express even niet meegenomen. Er zijn voldoende ‘veredelaars’ die de V10 TDI onder handen konden nemen. Voor deze bijzondere Touareg maken we echter graag een uitzondering. Officieel heeft de auto een fabrieksstatus, want MTM heeft deze voor sommige van hun creaties, denk aan de Bimoto en S8 Talladega. Auto’s die zo veel zijn aangepast dat ze een eigen typegoedkeuring krijgen. Deze Volkswagen Touareg heeft van MTM de motor gekregen uit de S8 Talladega, dus een 802 pk sterke biturbo V8. Er is vrij weinig over deze auto bekend, maar hij is gebouwd en het is waarschijnlijk de snelste Touareg ooit gebouwd.