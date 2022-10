Nein! Volkswagen R wordt elektrisch label

Van zes cilinders naar vier cilinders naar volledig elektrisch: ook Volkswagen R moet eraan geloven.

Naast de magische letters ‘GTI’ heeft Volkswagen nog een magische letter: de ‘R’. Bij die letter denk je aan VR6-motoren, vierwielaandrijving en de iconische blauwe kleur. En misschien denk je zelfs aan een V10, die in de Volkswagen Touareg R50 lag.

Het R-label is inmiddels wel iets van zijn glans verloren. Ten eerste omdat ze geen zescilinders meer hebben, ten tweede omdat er ook een T-Roc R is en ten derde omdat iedere 1.0 TSI tegenwoordig is uitgevoerd als R-Line.

Uiteraard is de Golf R nog wel gewoon een hele lekkere hot hatch, begrijp ons niet verkeerd. Dat moeten we juist koesteren, want op termijn zal het R-label wellicht helemaal niet meer interessant zijn voor petrolheads. Het wordt namelijk een elektrisch label.

Nu is dit op zich logisch, want binnen afzienbare termijn worden alle Volkswagens elektrisch. Dat kan twee dingen betekenen: of het R-label verdwijnt, of het wordt volledig elektrisch. Het wordt dus het laatste.

Nu is dit niet alleen maar een logisch gevolg van de elektrificatie van Volkswagen. Het R-label wordt namelijk al eerder elektrisch dan Volkswagen als geheel. De R-tak wordt namelijk al in 2030 volledig elektrisch, terwijl dat voor het hele merk pas in 2035 het geval is.

Aan de ene kant is de vraag wat er nog over blijft van het R-label, aan de andere kant: een echt sportief label voor EV’s kan Volkswagen wel gebruiken. Aan de GTX-modellen is vooralsnog weinig sportiefs te bespeuren. Er is dus zeker ruimte voor elektrische Volkswagen R-modellen.

Via: Autocar

Foto’s: Huiskes-Kokkeler liep alvast op de zaken vooruit en maakte zelf een Volkswagen ID.3 ‘R’