Neppe Ferrari op Marktplaats is bijna net zo duur als een echte

Dit ‘goedkope’ alternatief voor een Ferrari is helemaal niet goedkoop.

Waarom koop je een Ferrari-replica? Heel simpel: omdat je een echte niet kunt betalen. Een dure replica schiet zijn doel dus een beetje voorbij. Toch treffen we op Marktplaats een neppe Ferrari aan die behoorlijk aan de prijs is.

De replica moet een Ferrari F355 voorstellen en vooruit, daar lijkt ‘ie ook best veel op. Je hoeft echter geen Ferrari-deskundige te zijn om te zien dat het een neppert is. Zoals zo vaak zijn het vooral de proporties die weggeven dat het een replica betreft.

De basis voor deze replica is – hoe kan het ook anders – een Toyota MR2 van de tweede generatie. Met zijn middenmotor en gelijkenissen met de Ferrari’s uit die tijd is dit de aangewezen kandidaat voor een dergelijk project.

De auto heeft gewoon een originele Toyota 2,0 motor, maar dan wel met turbo. Volgens de advertentie levert deze auto 300 pk, dus de motor is sowieso niet standaard. Wat er precies aan gedaan is wordt niet duidelijk, maar 300 pk is niet eens zoveel minder dan de 380 pk die een echte F355 levert.

Kosten noch moeite zijn gespaard voor dit project, want er zou voor maar liefst €83.400 aan deze MR2 versleuteld zijn. Daarbij zijn inbegrepen: OZ-velgen, originele Ferrari-logo’s (boze post uit Maranello incoming), een custom uitlaatsysteem en een aangepast interieur.

Er zal best wat geld geïnvesteerd zijn, maar dat rechtvaardigt nog niet de prijs. Er wordt op Marktplaats €64.500 (!) voor gevraagd. Volgens de verkoper is dat een hele gunstige prijs, want een originele Ferrari F355 kost tegen de 200.000. “Deze Prachtige Kit wordt aangeboden voor slechts iets meer dan 25% van wat een originele kost!,” zo valt er te lezen.

We weten niet waar ze die twee ton vandaan halen, maar de prijzen van een F355 beginnen bij €90.000. Dan kom je op een heel ander percentage uit: deze replica kost 70% van wat het origineel kost. Als je rekening houdt met het feit dat een originele F355 niet afschrijft, is de replica zelfs de duurdere optie hier.

Met dank aan Koen voor de tip!