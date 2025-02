Tesla Cybertruck scoort gewoon 5 sterren bij crashtest

Hartstikke veilig, zo’n Tesla Cybertruck!

Als je in Nederland een Tesla Cybertruck wil rijden moet je rare fratsen uithalen omdat het kreng geen Europese typegoedkeuring heeft. Dat heeft alles te maken met de veiligheid. Intussen scoort de Cybertruck in de VS gewoon vijf sterren.

In Europa hebben de EuroNCAP die auto’s te pletter rijdt, in de VS doet de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hetzelfde. Zij hebben nu de veiligheidsscore van de Cybertruck bekend gemaakt. Wat blijkt? De Cybertruck heeft gewoon de maximale score van vijf sterren.

Dat is op zich niet gek, want de Cybertruck is nu eenmaal een zeer robuuste auto. Waar Europa zich vooral zorgen om maakt is de veiligheid van de voetgangers. En laat dat nou niet meegenomen worden in de Amerikaanse rating.

De NHTSA kijkt dus alleen naar de veiligheid van de inzittenden en die zijn nog tip top in orde na een crash. Er zijn overigens al wel doden gevallen met een Cybertruck, maar dat was dan omdat de auto in de fik vloog. Of ontplofte.

De Cybertruck is in de VS al sinds 2023 op de markt, dus deze veiligheidsscore komt wel een beetje laat. Tesla had echter zelf al crashtests uitgevoerd en daaruit bleek dat de auto voldeed aan de eisen. Dat wil zeggen: de Amerikaanse eisen.

Als je echt álles wil weten over de veiligheid van de Cybertruck: er zit een 180 pagina’s tellend rapport bij