Hybride motor is het beste dat Lamborghini kon overkomen

Je wilt het misschien niet horen, maar Lamborghini heeft goede redenen om volledig in te zetten op hybrides.

Zo’n drie jaar geleden noemden wij de Sterrato, de laatste échte Lamborghini. Hierna zou het bedrijf alleen nog maar elektrische of hybride auto’s bouwen. Het begin van het einde van Lamborghini, toch? Fout!

Maak de sprong in de tijd terug naar nu en zie dat klanten de hybride Urus en Revuelto hebben omarmd. Dat zien we aan de Lamborghini-verkoopcijfers van het eerste halfjaar van 2025. Lambo draaide van januari tot en met juni 2025 een omzet van € 1,62 miljard. Haal er de kosten van af en het Italiaanse automerk houdt € 431 miljoen over. Dat is iets minder dan vorig jaar, wat volgens Lambo ligt aan ”ongunstige wisselkoersontwikkelingen”.

Verkooprecord!

Indrukwekkender dan de euro’s die binnenstromen is het aantal nieuwe Lamborghini’s dat uit de fabriek kwam rollen in de afgelopen maanden. In de eerste helft van dit jaar verkocht Lambo precies 5.681 auto’s. Dat is maar 2 procent meer dan in de H1 van 2024, maar wel een nieuw verkooprecord in de 62-jarige historie. En nu ik het zo formuleer: Lamborghini zal volgend jaar wel wat speciaaltjes uitbrengen om 63-jarige jubileum te vieren gezien de obsessie op het getal 63.

Lamborghini verdeelt haar verkopen over drie gebieden: Europa – Midden-Oosten – Afrika, Noord-Amerika en Azië. Het eerste gebied is de grootste afzetmarkt van de fabrikant uit Sant’Agata Bolognese met 2.708 verkopen. Op twee staat Noord-Amerika (1.732 verkopen) en dan pas Azië waar 1.241 nieuwe Lambo’s naartoe gingen.

Hybride was de juiste keuze

Lamborghini-baas Stephan Winkelmann is erg te spreken over de verkopen en hangt er zijn oordeel aan. De verkoopresultaten bevestigen volgens hem ”dat de beslissing om het volledige gamma te hybridiseren de juiste was. Het succes van de Revuelto en Urus SE toont aan dat onze klanten onze visie delen. We kijken nu uit naar de marktintroductie van de Temerario, die het eerste volledig hybride gamma in het segment compleet zal afronden.”

De verkoopstart van de Temerario staat gepland voor het begin van 2026. Bekijk hieronder wat @Wouter van de nieuwe V8 PHEV supercar vindt terwijl hij bijna van het podium wordt geduwd door ijverige bewakers.