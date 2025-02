Het geluid van de elektrische BMW M3 is even schrikken

BMW heeft een geluid verzonnen voor de elektrische BMW. Dat klinkt zo.

Geen uitlaat, geen brullende motor. Bij een BMW M GmbH-product is stilte ook zo wat. Er moet toch wel iets te verzinnen zijn? Bij gebrek aan een plofmotor heeft BMW een synthetisch geluid bedacht voor de nieuwe elektrische M3.

Elektrische BMW M3 geluid

Nu is de S58 niet de meest symfonische motor ooit en in het interieur is voor geluid dat door de speakers wordt gepompt. Maar het is nog altijd lekkerder dan het geluid van een elektromotor, wat in principe gewoon stilte is. Bovendien kun je bij een verbrandingsmotor nog zelf knutselen door de uitlaat aan te passen. Bij een elektrische auto ben je overgeleverd aan wat de autofabrikant heeft bedacht.

Dit heeft BMW bedacht voor het geluid van de elektrische M3. In een video bespreken engineers het hete model en we krijgen een glimp te horen van de synthetische soundtrack.

Het geluid is te horen aan het einde van de video in het interieur. Eerlijk is eerlijk, zo slecht is het niet. Natuurlijk is het nep. Maar het is niet zo ufo-achtig als de Hans Zimmer geluiden in bijvoorbeeld een BMW i4 M50. BMW heeft zijn best gedaan om het geluid van een zes-in-lijn met turbo’s te simuleren. Toch is het even schrikken, al dat neppe gedoe.

Het is nog onduidelijk welke vorm het merk geeft aan het geluid. Bij de IONIQ 5 N heeft Hyundai er bijvoorbeeld voor gekozen om nep versnellingen te simuleren. Of BMW dat ook gaat doen is niet bekend. Het is ook mogelijk dat er één versnelling klinkt, waarbij het geluid oploopt in de toeren.

Het is wat het is. De elektrische BMW M3 is straks een feit en de engineers moeten ook maar wat verzinnen om het een beetje leuk te maken. Want zonder geluid is het wel heel erg saai. Beter iets dan niets?