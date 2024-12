Porsche Design Tower is aan het zinken

Nog even en de Porsche Design Tower is een huis met twee verdiepingen.

Bouwen in de buurt van water. Het zal altijd een uitdaging blijven. Misschien had Porsches het bij auto’s moeten laten, want de inmiddels iconische Porsche Design Tower in Miami is langzaam aan het zinken. Das niet best.

Het probleem is niet beperkt tot de woontoren aan de kust van de stad in Florida. Meerdere gebouwen aan de kust in Miami zijn langzaam aan het zinken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Miami. Wat studeren ze daar eigenlijk? Bikini-kunde en hoe je de rolschaats nog verder kunt doorontwikkelen? Oké, terug naar het topic. Tussen 2016 en 2023 zijn diverse torens aan de kust meer dan 7 centimeter gezakt. Het gaat om zo’n 35 gebouwen, waaronder de Porsche Design Tower.

Het luxe wooncomplex werd geopend in 2014 en is inmiddels een inspiratie voor andere automerken om ook aan de slag te gaan in vastgoed. Zo heeft Aston Martin eigen woontorens, net als Bentley en Mercedes-Benz. Een uniek aspect van de Porsche-toren is dat er ook een lift is voor auto’s, zodat je hoog en droog boven toch je auto dichtbij hebt.

Het is nog niet zo dramatisch dat de autoriteiten aan de bel trekken. Wel is het een situatie die nauwgezet in de gaten gehouden wordt. De grond zo vlakbij zee is niet zo stabiel als verder in het binnenland. Dat brengt risico’s met zich mee. Als een gebouw te hard zinkt kan het voor bewoners gevaarlijk worden om in het appartement te verblijven.

Goede reclame is het in elk geval niet. Het zal de waarde van de luxe appartementen in de Porsche Design Tower geen goed doen. Op de lange termijn kan het zelfs toekomstige kopers doen besluiten elders te shoppen voor een appartement. Want ja, niemand zit te wachten op een zinkend schip, eh, huis. (via Miami Herald)