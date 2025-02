Neue Klasse prototype heeft 18.000 Nm (!) koppel

We hadden de plaatjes van de Vision Driving Experience al, maar BMW deelt nu de bijbehorende info.

BMW gunt ons weer een glimp van hun toekomstplannen, met de Vision Driving Experience. Daar schreef collega Jaapiyo gisteravond al over, maar dat was nog op basis van gelekte foto’s. Inmiddels hebben we een officieel persbericht binnen, waarin BMW ons meer vertelt over de techniek.

Bij dit prototype draait het niet eens zozeer om de aandrijflijn, maar om de ‘Heart of Joy’. Dit is de nieuwe supercomputer die alle Neue Klasse-modellen gaat aansturen. Dit is dus een vrij belangrijk systeem.

De Heart of Joy stuurt de aandrijflijn, remmen, recuperatie en stuurfuncties aan en doet dit alles razendsnel. Volgens BMW werkt de nieuwe computer maar liefst tien keer sneller dan voorgaande systemen. En dat moet dus voor Freude am Fahren zorgen.

De specificaties zijn op dit moment nog niet zo relevant, maar BMW noemt wel dat deze auto 18.000 Nm aan koppel heeft. Dat is natuurlijk een bizarre hoeveelheid, die we niet op een productieauto hoeven te verwachten. Dit is echter een prototype, waarbij BMW de Heart of Joy tot het uiterste wil testen. Met 18.000 Nm dus.

Het draait niet alleen om de rijeigenschappen, de Heart of Joy moet ook de efficiëntie verhogen. Zo is er veel aandacht voor regeneratief remmen. Dit kan de efficiënte tot 25 procent verhogen. Volgens BMW hoeft 98% van de bestuurders de echte remmen niet eens te gebruiken, omdat deze alleen bij noodgevallen in hoeven te grijpen.

Het uiterlijk heeft Jaapiyo gisteren al besproken: de Vision Driving Experience is duidelijk gebaseerd op de Vision Neue Klasse, maar dan op anabolen. En met lichtgevende velgen (laat dat alsjeblieft niet de volgende trend worden).

De hamvraag is: kijken we hier naar de nieuwe elektrische M3? We dachten gisteren van wel, maar BMW meldt expliciet dat de Vision Driving Experience niet in productie gaat. We weten wél dat er een elektrische M3 op komst is op het Neue Klasse-platform, inclusief Heart of Joy. Maar het wordt dus geen directe vertaling van dit prototype.