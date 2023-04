Opgepast, er is weer een nieuwe Mansory Ferrari

We hopen dat je ogen getraind zijn, want Mansory heeft zich vergrepen aan een Ferrari F8 Spider die zij de ‘F8XX’ noemen.

We weten niet of Mansory nou knettergek of geniaal is. Als je kijkt naar wat ze op de markt brengen, op basis van vaak aardig mooie auto’s, denk je dat eerste. Als je vervolgens ziet dat menig balletjestrapper ook daadwerkelijk zijn toch al potsierlijke P.C. Hoofttractor ook gewoon echt langs Mansory brengt en die kitjes dus gewoon verkocht worden, lijkt de tuner toch een perfect stukje van de markt te bedienen. En dan wordt het interessant. Hoe gek kan Mansory het verzinnen voordat zelfs de allerduurste smaak geen trek meer heeft in hun creaties?

Mansory F8XX

De grens aardig opzoeken doet de tuner met de Mansory F8XX Spider “Tempesta Turchese”. Dat is de nieuwste creatie van de tuner op basis van de Ferrari F8 Spider. Het lijkt eigenlijk een soort opvolger te zijn van de Mansory Siracusa 4XX op basis van de 488 Spider, wat als een soort ‘baby FXX’ nog wel een geinig idee was ook. De Tempesta F8XX is niet geinig maar gewoon zoals vanouds weer een uitdaging voor de ogen.

Carbon

Dat begint omdat er zoals gewoonlijk weer veelal gestrooid is met koolstofvezel onderdelen. Niet alleen de splitters en skirts rondom, ook bijvoorbeeld de voorklep, de gedeeltes rondom de koplampen, de hele achterkant en de wielen. Aan de wielen zijn vervolgens ook nog een soort rare ‘aerodiscs’ toegevoegd. De diffusor is enorm en de spoiler is zoals gezegd weer een soort FXX-spoiler, waar twee ‘vleugeltjes’ aan elke kant voor wat aerodynamica zorgen.

Flowover

Als we even advocaat van de duivel spelen, zou de Mansory Ferrari F8XX prima zijn als hij bijvoorbeeld zwart gelakt was. Dan is ‘ie ook niet mooi, maar dan is het perfect wat je van Mansory verwacht en niet meer. Dat is waar de tuner een beetje de grens opzoekt, of eigenlijk gewoon knalhard passeert. Voor de kleurstelling is namelijk gekozen voor wit aan de voorkant met een ‘flowover’ effect naar knalblauw aan de achterkant. Het idee dat je ingehaald wordt door een witte Ferrari en vervolgens naar een blauwe zit te staren is wel geinig, maar het idee dat je naar een Mansory F8 Spider zit te staren is minder leuk.

Interieur

“Maar gelukkig merk je er niks van als je erin zit!” Klopt, maar om nou te zeggen dat het een oase van rust is in de cabine van de Mansory F8XX Spider is ook niet helemaal juist. Dezelfde tint blauw als op de achterste helft van het exterieur is leidend. Alles is bekleed in leder in die kleur, met maar een paar plekken waar de zwarte carbon onderdelen er nog door komen. Gebruikelijke Mansory-streken als lederen vloermatten en vloerbekleding in een ruitjespatroon mocht natuurlijk ook niet ontbreken.

Gekieteld

De Mansory F8XX Spider is wel sneller dan een standaard F8, want ze nemen de motor ook nog even voor je onder handen. De normale F8 levert 720 pk en 770 Nm, daar maakt Mansory 880 pk en 960 Nm van. Van 0 naar 100 sprinten duurt dan 2,6 seconden en je kunt doorjakkeren naar 354 km/u. Simpel doch effectief om toch ook nog een écht voordeel te hebben over een F8.

Zoals gezegd weten we dus niet of dit nou briljant of krankzinnig is. Wij noemen de Mansory F8XX Spider vrij snel een aanslag op het netvlies, maar je weet gewoon dat er een bepaalde groep mensen is, daadwerkelijke kopers welteverstaan, die hier van smullen. Er is goed nieuws voor ons maar slecht nieuws voor die kopers: deze F8XX Spider is de enige die gebouwd wordt.