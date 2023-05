Iron Man komt met een TV Show over auto’s

Op zich logisch, Iron Man stond altijd al bekend om zijn voorliefde voor auto’s. Maar…er is een petrolhead-onvriendelijke plottwist.

Als geen groot fan van superhelden-films, is Iron Man altijd nog wel een uitzondering geweest die redelijk te pruimen valt. Ondergetekende vindt scifi namelijk zeer vermakelijk. Zo lang het maar die Isaac Asimovesque hard scifi is. Technologie die ons onsterfelijk maakt en naar andere planeten laat reizen kan ik nog wel voor me zien. Orks en mensen die als een spin aan gebouwen plakken wat minder.

Wat ook helpt is dat Tony Stark gewoon een roodbloedige petrolhead is, zoals wij allen. In zijn villa stond altijd een verzameling gave auto’s. In een typisch gevalletje van life imitates art dan wel vice versa, geldt dat ook voor de garage van Robert Downey jr., die de hoofdrol vertolkt.

Downey heeft onder andere wat typisch Amerikaans geweld in huis, maar ook bijvoorbeeld een uitermate fraaie BMW E9. Wel eentje die aangepakt is door Speedkore, maar dat is in dit geval stijlvol gedaan. Het is een restomod waar we (zeer) hebberig van worden.

Nu maakt Downey de volgende ‘logische’ stap. In navolging van zijn mede Marvel-superheld Jeremy Renner, gaat Downey namelijk een TV show maken over auto’s. Kennelijk zal deze zich primair focussen op zijn eigen auto’s. Dat klinkt best leuk, maar wacht even totdat je de screenplay leest voor het committeren van kijktijd. Downey gaat namelijk zijn eigen wagenpark…elektrificeren. Zijn eerste generatie Corvette wordt een EV en zijn Buick Riviera GS een hybride. Crikey. Dat is geen change we can believe in.

Kijk hieronder de trailer, om te bepalen of je toch gaat kijken.