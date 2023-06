Nico Rosberg pompt geld in Nederlandse toko

Vinden we Rosberg nu wel een toffe peer?

Nico Rosberg kennen we natuurlijk als de man die Lewis Hamilton versloeg in gelijk materiaal. Dit zou een ongeëvenaarde prestatie zijn, ware het niet dat Russell vorig jaar ook hoger eindigde dan Hamilton. Jammer genoeg voor Russell werd hij daarmee geen wereldkampioen, terwijl Rosberg wel de titel pakte.

Nico Rosberg hing daarna ook meteen zijn helm aan de wilgen, dus tegenwoordig heeft hij genoeg tijd voor andere zaken. Dit betekent dat hij vooral de influencer aan het uithangen is, met vlogs op YouTube en een podcast. Ook is hij het uithangbord voor diverse groene bedrijven. Lewis Hamilton kan trots op hem zijn.

Rosberg is naar verluidt goed voor zo’n 50 miljoen dollar, dus hij heeft ook wat geld achter de hand om te investeren. Dat doet hij ook. Sterker nog: hij heeft nu geïnvesteerd in een Nederlands bedrijf.

Het gaat om de start-up Insify, een bedrijf dat opgericht is in 2020 en zich bezig houdt met zakelijke verzekeringen. Door een groep investeerders is er nu €10 miljoen in dit bedrijf gepompt. Onder deze investeerders is niemand minder dan Nico Rosberg.

Rosberg is niet de enige die zich bezig houdt met investeren in start-ups. Zijn oud-collega c.q. rivaal Lewis Hamilton laat zijn geld ook rollen. Zo investeerde hij in Zapp, een flitsbezorger die door Bas Smit ook naar Nederland gehaald was. Dit was overigens geen succes, want Zapp is nu alweer weg uit Nederland. Het is te hopen voor Nico Rosberg dat Insify meer succes heeft.

Via: Quote