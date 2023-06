Eindelijk een ECHTE Volkswagen (voor €13.088!)

En voor een Volksrepubliek. Maar het is wel een echte Volkswagen voor het volk.

De autoprijzen zijn tegenwoordig hoog. Enorm hoog. Zo waren de hoofdredacteur @michaelras en ondergetekende tijdens de lunch aan het kijken naar Volkswagen-prijzen in hun configurator. Want een ID.Buzz lijkt duurder dan dat deze is. Ja, hij kost 67.490 euro, maar in vergelijking met andere modellen van Volkswagen valt dat reuze mee. De gefacelifte ID3 kost 44.500 euro. De goedkoopste Volkswagen Golf met 1.0 motor en handbak kost je 35.990 euro.

Echte Volkswagen

Een Polo GTI? 42.690 euro! De goedkoopste Passat doet 48.490 euro en een Golf GTI moet minimaal 59.240 euro. Nu zijn het stuk voor stuk prima auto’s en krijg je er ook veel voor terug, maar gevoelsmatig zijn de prijzen erg hoog. Is het niet zaak voor de Wolfsburgers om terug te keren naar hun roots en een ECHTE VOLKSwagen te maken?

Nou, die is er! De echte Volkswagen die gelanceerd is, is de Lavida XR. Het is een no-nonsense sedan met voldoende ruimte, weinig poespas en een laag prijskaartje. De Lavida XR lijkt een beetje op de Volkswagen Virtus die je in India en Zuid-Amerika kunt krijgen.

De Lavida XR is heel volks, want speciaal bestemd voor de Volksrepubliek China. Het interieur komt van de Polo en is heel simpel qua opzet. De autyo biedt ruimte aan vijf personen en 498 liter aan bagage.

Prijs: 13.088 euro!

Dan de motor. Dat is een 1.5 liter viercilinder zónder turbo. Deze mobiliseert 110 pk aan vermogen en 141 Nm aan trekkracht. Standaard krijg je zestraps automaat. SAIC-Volkswagen, dat de Lavida XR bouwt, wil de prijs onder de 100.000 Yuan houden. Dat is omgerekend 13.088 euro. Kijk, dan heb je ineens een bereikbare auto voor het volk.

Natuurlijk, qua emissies en veiligheid staan deze op een lager niveau dan onze Volkswagens en ook de verfijning staat op een lager niveau. Maar is dat zo erg? Als je zoveel auto voor een redelijk bedrag krijgt?

