Rosberg: “Hamilton verslaan is een ongelooflijke prestatie”

En dat in dezelfde auto ook nog, aldus Nico Rosberg over George Russell en Lewis Hamilton.

Nico Rosberg is alweer eventjes met pensioen, maar de Duitser met Finse roots die geboren is in Monaco, laat nog regelmatig van zich spreken. Nico heeft natuurlijk zijn job als Youtube-icoon, maar daarnaast is hij nog vaak rondom F1 races aanwezig om commentaar te leveren. En ja ach, waarom ook niet. Als voormalig F1 en F2 kampioen kan je de man onmogelijk vertellen dat hij geen recht van spreken heeft.

Het genoemde F1 kampioenschap, bereikte Rosberg in 2016. Het verhaal is inmiddels wel bekend. Rosberg was altijd al soort van vriend maar ook vijand van Lewis Hamilton in de kartsport. Beiden kwamen daarbij al uit voor hetzelfde team. Nico, als speerpunt van Mercedes’ opleidingsprogramma, Lewis als jong talent van McLaren. Toen gingen die twee namelijk nog innig samen (McLaren en Mercedes bedoelen we dan).

Het was dan ook een soort jongensboek voor beiden om jaren later herenigd te worden bij het fabrieksteam van Mercedes in de F1. Maar toen Mercedes veruit de beste auto bleek te hebben in 2014 en de jaren erna, werd het al snel grimmig. Rosberg won het kwalificatieduel maar verloor de titelrace in 2014. Hij leek in 2015 genoegen te moeten nemen met een definitieve rol als nummer 2. Maar in 2016 zette Nico alles op alles om vanaf de eerste race alles te winnen.

Dat laatste lukte niet, maar ROS werd wel kampioen. En dat in dezelfde auto als Lewis Hamilton. Iets waar hij het grote publiek nu nog wel eens aan herinnert. Revanche kreeg Hamilton niet, want Rosberg liet een nieuw miljoenencontract liggen en besloot pardoes te stoppen met F1 rijden als 31-jarige. Het gevecht tegen Hamilton had zoveel van hem gevraagd, dat hij behoefte had aan rust. Bovendien had hij met de titel op zak zijn ultieme doel al bereikt. Waarom dus nog doorgaan?

In plaats van Rosberg kwam ons aller Valtteri Bottas bij het team. Maar die maakte afgelopen seizoen plaats voor George Russell. Zoals we laatst al schreven werd Russell vooraf de kans toegedicht het Hamilton wel eens lastig te kunnen maken. En dat bleek te kloppen: Russell scoorde afgelopen seizoen net wat meer puntjes dan Hamilton. Na Rosberg en Jenson Bitton is hij pas de derde teammaat van Lewis’ die daar ooit in is geslaagd.

Nou moet gezegd worden: Lewis won uiteindelijk wel het kwalificatieduel en was/leek aan het eind van het seizoen eigenlijk weer de snellere van de twee. Maar goed, punten zijn punten. Rosberg vindt het dan ook ontzettend knap van Russell, zo laat hij weten bij Sky Sports F1:

George heeft een heel goed seizoen gedraaid, heel consistent. Hij heeft de hele tijd het maximale uit de auto gehaald. Het is enorm indrukwekkend voor zijn eerste jaar bij Mercedes. Lewis is nog steeds op zijn best en hem verslaan is gewoon een ongelooflijke prestatie. We weten allemaal dat Lewis een beetje een ongelukkig, rommelig seizoen had. Maar dat neemt niets weg van George. Hij heeft het ongelooflijk goed gedaan. Nico Rosberg, versloeg Lewis Hamilton zelf ook een keer

Rosberg neemt ook al een voorschot op volgend jaar en het vooruitzicht dat Mercedes misschien wel weer de snelste auto van het veld heeft. Hij verwacht dan vuurwerk. Tevens denkt hij dat Toto het wellicht lastig krijgt:

De coureurs managen terwijl ze vechten voor P10 of P6, dat kan nog wel. Maar het is een ander verhaal als het gaat om een zege of zelfs een kampioenschap. Dat is een heel ander spelletje. Daar kijk ik zeker naar uit. Nico Rosberg, gooide voordat hij de handdoek gooide ook een pet naar Lewis

Waarvan akte.