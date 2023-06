Ringtijd Ferrari 296 knapper dan die van Tesla? [+video]

De ringtijd van de Ferrari 296 mag er wezen. Maar is het een knappere prestatie dan die van Tesla?

Eigenlijk gebeurt het elke keer als er nieuws komt van een auto die een bijzondere rondetijd heeft gereden op de Nordschleife van de Nürburgring. We gaan het vergelijken met andere tijden en we gaan discussiëren over de ongelijkheid.

Afgelopen week presteerde de Tesla Model S het onmogelijke door de Porsche Taycan van de troon te stoten als snelste elektrische sedan op de Nürburgring. Dat deed Tesla met een nauwelijks te bevatten tijd van 07:28. De ringtijd Ferrari 296 GTB is aanzienlijk sneller. Heel erg veel sneller.

Ringtijd Ferrari 296 GTB

Nu zijn die twee auto’s absoluut niet met elkaar te vergelijken, en toch is de prestatie van de 296 GTB er niet minder om. Laten we beginnen met de rondetijd van de Ferrari: 6:58.70. Dat is nog eens een halve minuut sneller.

Nog knapper is dat de tijd is neergezet in een standaardauto. De Tesla was gemodificeerd voor de snelle rondetijd. Natuurlijk waren het begrijpelijke upgrades, maar als jij die Model S Plaid – zoals ‘ie in de configurator staat – koopt, ga jij nooit die 7:28 halen en een topcoureur ook niet.

Wat nog knapper is, de tijd is neergezet door Christian Gebhardt van Sport Auto. Daar gaan ze iets anders te werk dan wat een fabriek doet. Bij Sport Auto lenen ze een auto van de importeur. Vervolgens loopt men alle onderdelen af van de Supertest, waarvan een ronde op de Nürburgring Nordschleife het hoogtepunt is. Meestal mogen ze na de Touristenfahrten een halfuurtje spelen. Dus dat betekent meestal zo’n 3 ronden.

Beter te vergelijken

Een groot verschil is dat ze bij Sport Auto dus meer tot 95% rijden, dan net over de limiet. De auto moet immers weer ingeleverd worden. Dit terwijl een fabrieksrijder zoveel mogelijk gas mag geven. Vaak staat er zelfs een reserve-auto klaar. Daarbij is voor de fabrikant alleen de allersnelste tijd van belang, niet zozeer dat het goed te vergelijken is met elkaar. En juist dat is bij Sport Auto wél het geval.

Dus hoe knap is de prestatie van de 296 GTB dan? Goed, zeker als je bedenkt dat de auto slechts een zescilinder motor heeft. Nu moeten we aantekenen dat een geduchte concurrent, de Porsche 911 GT2 RS, ook een geblazen zescilinder heeft.

In die auto zette dezelfde Christian Gebhardt een tijd neer van 6:58.28. Min of meer hetzelfde dus. Voor de volledigheid, de Ferrari 296 GTB was uitgerust met het Assetto Fiorano-pakket en stond op Michelin Pilot Sport Cup 2 R-banden.

De rondetijd kun je hieronder bekijken:

