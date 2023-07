Jaja, we maken hem maar even. Maar met deze karretjes gaan we de oorlog wel winnen hoor! Alleen, staan er laadpalen op het slagveld?

Vroeger had je de Dienstplicht. Als je werd opgeroepen en vervolgens werd goedgekeurd, mocht je je melden op een kazerne. Dan kon je pech hebben dat je werd ingedeeld in de keuken of in het schoonmaakteam, maar je kon óók mazzel hebben en bij een leuke divisie werden ingedeeld.

Zo kon het gebeuren dat je op de trucks mocht rijden om de boel te bevoorraden, of met pantservoertuigen over de vlaktes mocht scheuren. Onderwijl natuurlijk de mitrailleurs hanteren. En de écthe mazzelaars mochten op de tank. En dat wilde je, want wat is er nou mooier dan in zo’n machtig ding rondscheuren.

Maar das war einmal, zeggen we in goed Duits…

Met deze karretjes gaan we de oorlog winnen…

Om niet meteen als een zure ouwe zeiksnor te worden weggezet, zal ik het niet wijten aan de ‘nieuwe’ tijd. Maar feit is dat het vroeger in elk geval bij het leger beter was. Want tegenwoordig roepen ze ‘pang pang’ als ze moeten schieten en rijden ze dus in deze karretjes…

Inderdaad. De Nederlandse krijgsmacht, waar de mannen vroeger geen honing aten maar op bijen kauwden, moeten zich vanaf nu gaan voortbewegen in deze karretjes. Vandaag zijn de eerste 5 Opel e-Rocks afgeleverd, zegt een meneer van Broekhuis op LinkedIn.

Ok, ze gaan niet het slagveld op, maar toch is het niet zo heel stoer. Sta je dan, met je borsthaar, littekens en een bandana om je hoofd en een sjekkie in je muil. ‘Pak jij het karretje even Rambo en vergeet je mes en je M60 niet’…

Goed. genoeg geklaagd. We wensen het Nederlandse leger veel plezier met hun elektrische karretjes. En nu hopen dat ome Vladimir ze niet ziet, hij lacht zich een ongeluk, vrezen we…

Foto via Broekhuis op LinkedIn