BREEK: Hyundai wil af van eigen merkgezicht

Niets zo veranderlijk als een autoconcern.

Jarenlang konden haters van Aziatische auto’s gnuivend op tafel gooien dat het maar generieke bakken waren, die Japanners en Koreanen. Het leek allemaal maar een beetje op elkaar, maar toch ook weer niet. Zelfs de kopers van het merk wisten meestal niet waar ze aantoe waren. Zo liep mijn vader ooit een Subaru-dealer binnen met de mededeling dat hij een Subaru Suzuki wilde kopen. Je begrijpt, ik heb de autoliefde geërfd van mijn moeder.

De laatste jaren is er echter veel veranderd. Bij Hyundai/KIA haalde men Peter Schreyer en later Murciélago tekenaar Luc Donckerwolke binnen om die Koreaanse bakken ook maar eens te voorzien van een familiegezicht. Dat werkte immers goed voor met name de Duitse merken. De opzet lukte vrij aardig, want wij allen vinden de moderne KIA’s met Tiger Nose grille toch net wat lekkerder dan de Sephia’s uit de jaren ’90.

Doch wellicht aangestoken door BMW, dat naast haar principes over achterwielaandrijving ook de Hofmeister knik en andere styling cues pardoes bij het grof vuil heeft gezet, wil Hyundai nu juist weer af van de eenheidslook. Althans, dat claimt het hoofd van Hyundai’s globale designcentrum Sang Young Yup Lee. Verschillende Hyundai’s zullen in de toekomst als het aan Lee ligt ontworpen worden rondom de specifieke lifestyles van hun beoogde klanten.

De same design, different sizes aanpak kan dus de deur uit. De ‘cascading grille’ mag volgens Lee wel blijven, maar het moet niet meer het meest in het oog springende designelement van elke Hyundai zijn. In plaats daarvan wil hij inzetten op sprankelende designs die verschillende bestaande conventies op het gebied van auto’s tekenen keihard doorbreken, zoals het gebruiken van driehoekige vormen en het kruisen van verschillende lijnen. Met andere woorden, Hyundai’s gaan wederom op BMW’s lijken. Puik idee?

Image-Credit: Hyundai Vision T, de eerste in de nieuwe lijn Hyundai’s (concept voor nieuwe Tucson)