Amerikaans Tesla ingehaald door Chinees BYD

De Chinese autofabrikant BYD heeft het Amerikaanse Tesla ingehaald en doet het wereldwijd voor het eerst beter.

De Chinese auto’s overspoelen de wereld. Ondanks de tegenwerking op bijvoorbeeld de Europese, maar zeker ook de Amerikaanse, markt. Dan komt op een gegeven moment het nieuws waarvan je wist dat het ging komen.

De omzet van BYD was namelijk in het afgelopen kwartaal voor het eerst groter dan de omzet van Tesla in hetzelfde kwartaal. Toch wel even een momentje.

Dik 28 miljard omzet

Allemaal Elon Musk zijn eigen schuld natuurlijk. Moet ie maar niet achter Donald Trump gaan staan. En Twitter X is ook al een riool geworden door wat enige tijd geleden nog de messias was voor de hele deugende en elektrisch rijdende wereld. (toch?)

Nou dat zal allemaal wel, maar feit is dat BYD zijn omzet gewoon met 24 procent zag groeien tot 28,2 miljard euro. Tesla bleef in het derde kwartaal van 2024 steken op 25,2 miljard euro.

Tesla maakt meer winst

Echt belangrijk zijn natuurlijk de pegels die na aftrek van gemaakte kosten over blijven. Daar is Tesla nog de bovenliggende partij. Met een winst van 2,2 miljard euro blijft het Amerikaanse merk het Chinese BYD nog wel voor. Dat wist 1,6 miljard winst te maken.

Kanttekening bij de cijfers is nog wel dat Tesla al deze cijfers heeft gerealiseerd met louter volledig elektrische auto’s. BYD verkocht 40 procent volledig elektrische auto’s en de rest was hybride. Daar zit ook de groei voor het Chinese merk.

Benieuwd wat de toekomst gaat brengen voor beide merken. Met alle importheffingen is het nog even afwachten of de groei door gaat zetten en met een baas als Elon Musk kan het sowieso alle kanten op natuurlijk.

In Nederland blijven de verkoopcijfers van BYD in ieder geval nog achter bij de verkoopcijfers van Tesla. Al groeit het aanbod van het Chinese merk in ons land rap.