Nieuwe regels per 1 juli: dit verandert er in het Nederlandse verkeer

Ga je iets merken van de nieuwe verkeersregels?

Als ze ergens goed in zijn in Den Haag, dan is het wel uitstellen. Wanneer er een nieuwe wet of regel is aangenomen, duurt het vaak nog maanden voordat de daadwerkelijke richtlijn ingaat. Zo werden er een boel afspraken gemaakt die per 1 juli 2025 ingaan.

Zo is het vanaf 1 juli 2025 weer toegestaan om bingo te organiseren in horecazaken met een alcoholvergunning. Eindelijk! Er zijn ook een aantal nieuwe regels die invloed hebben op het verkeer. Omdat je hier op Autoblog.nl zit en niet op Bingoblog.nl (allitereert heerlijk) zullen we maar inzoomen op de nieuwe verkeersregels per 1 juli 2025.

Boetes in de milieuzones

Verschillende gemeentebesturen van grote Nederlandse steden wilden een schonere binnenstad. Denk aan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Amersfoort, Zwolle, Leiden, Maastricht, Delft, Gouda en Assen. Vandaar dat ze een milieuzone wilden invoeren tegen vieze busjes. Da’s goed, maar wel eerst een paar maanden zonder boetes vond de minister van I&W. Die boetevrije periode is nu voorbij.

Wie nu de zero-emissiezones betreedt met een te gore bus of auto krijgt een boete van € 120. Voor vieze vrachtwagens betaal je € 310. Auto(bussen) van de emissieklasse 4 of lager en vrachtwagens die voor 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet zijn niet welkom in de milieuzones.

Kenteken op bijzondere bromfiets

Tot nu toe reden bijzondere bromfietsen rond met een verzekeringssticker, maar dat verandert. Nieuw toegelaten voertuigen in deze categorie moeten vanaf 1 juli 2025 ook een kenteken aanvragen. Het aanvragen van een kenteken voor een bestaande Stint of elektrische step kost € 18. Normaal zouden daar nog extra kosten bij komen, maar die worden door de overheid gesponsord.

De RDW omschrijft de voertuigcategorie als volgt: ”een bijzondere bromfiets is een elektrisch voertuig dat niet harder kan dan 25 km/u met een motor van maximaal 4 kW. Denk aan voertuigen zoals de BSO-bus (de Stint in de volksmond) of elektrische steps (e-steps)”. De fatbike krijgt geen kenteken. Vanaf 1 juli 2026 gaat de politie pas controleren of jouw bijzondere brommer een kenteken heeft.

Zware EV’s met autorijbewijs

Iedereen die tenminste twee jaar in het bezit is van een rijbewijs B mag per 1 juli aanstaande een zwaarder ”duurzaam” voertuig besturen. Onder duurzaam verstaat de overheid EV’s, maar ook zware waterstofauto’s. In plaats van 3.500 kilo mogen automobilisten vanaf 1 juli in zware EV’s tot 4.250 kilo rijden.

Handig voor werklui die in een elektrische bus moeten rijden van de baas en mensen die trek hebben in een 4.100 kilo zware Hummer EV. Eerder vond de overheid dat je wel nog een speciale cursus moest afleggen voor je in zo’n zware EV stapt. Daarover beschrijft de overheid nu niets meer.

Rijlessen in zware elektrische auto’s

Deze regel hangt eigenlijk samen met de nieuwe wet hierboven. Rijinstructeurs die tenminste twee jaar een rijbewijs hebben, mogen per 1 juli 2025 ook rijles geven in een zware elektrische auto. Ook hierbij geldt het nieuwe maximumgewicht van 4.250 kilo. Iemand rijles in een elektrische Hummer?

T-rijbewijsverlenging stopt

De overgangsregeling voor het T-rijbewijs stopt op dinsdag 1 juli 2025. Bij mensen waar nu al het T-rijbewijs is ingevuld, blijft de bevoegdheid staan. Anderen moeten een theorie- en praktijkexamen afleggen om het T-rijbewijs te bemachtigen. Met dit rijbewijs ben je bevoegd om tractoren te besturen, maar ook mobiele machines als een bezemwagen, vorkheftruck of graafmachine.

Registratiesysteem voor taxi’s

Nog een laatste verkeerswijziging die gerelateerd is aan het verkeer: een nieuw registratiesysteem voor taxi’s. Het nieuwe systeem heet Centrale Database Taxivervoer (CDT) en slaat digitaal ritgegevens op. Met dit systeem is je taxichauffeur verplicht om ritgegevens automatisch en direct aan te leveren bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dit kan ook via een app. Door de CDT verdwijnt de huidige boordcomputer uit de taxi’s waarbij je handmatig de gegevens moet invullen.

Tevens moet de CDT de taximarkt veiliger maken. Met dit systeem kan de inspectie beter controleren of chauffeurs zich aan werk- en rusttijden houden. Doordat gegevens direct worden gedeeld, kan fraude sneller worden ontdekt, hoopt de overheid. Er geldt een overgangsregeling tot januari 2028. Tijd genoeg dus.

Foto: Porsche 718 Boxster Spyder RS gespot door @nlhighwayspots