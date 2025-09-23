Een V12 is NIET wat deze Mercedes V12 Edition bijzonder maakt

Voor de V12 hoef je de V12 Edition niet te kopen.

Een V12 Edition, dat klinkt goed. Anno 2025 is een twaalfcilinder absoluut geen vanzelfsprekendheid meer. Dus… welk model heeft een V12 gekregen? Nou, de Mercedes-Maybach S680. Inderdaad, die heeft altijd al een V12.

De V12 Edition onderscheidt zich dus niet met zijn motor, je moet het meer zien als een eerbetoon aan de V12. Het voelt als een afscheid, maar dat is het niet. Mercedes is van plan om de V12 nog een tijdje in leven te houden. Daarom heet deze auto ook geen Final Edition.

Wat maakt de V12 Edition dan wel uniek? Je raadt het al: kleurtjes en badges. De auto is uitgevoerd in een two-tone lak met groen boven, zwart onder en een zilverkleurige streep in het midden. Het aanbrengen van deze lak kan tot wel tien werkdagen in beslag nemen. Ook bijzonder zijn de groene putdekselvelgen.

Onder het Maybach-logo is een speciale 12-badge te zien, zoals die ook te zien was op de motorkap van Maybach Zeppelins in de jaren ’30. Voor dit logo is gebruik gemaakt van 24-karaats goud.

Uiteraard is de Maybach S680 V12 Edition ook voorzien van een weelderig interieur. Dit is uitgevoerd met bruin leer en wortelnotenhout. Diverse badges mogen ook niet ontbreken. Als klap op de vuurpijl zit er een setje verzilverde champagneglazen bij.

De V12 Edition wordt gelimiteerd op 50 exemplaren, die alleen beschikbaar komen in “geselecteerde markten”. We gokken dat Nederland daar niet tussen zit. Mercedes mag blij zijn als ze hier überhaupt een Maybach S680 weten te verkopen. De auto staat wel gewoon in de Nederlandse prijslijst, met een vanafprijs van €357.805. Mocht de V12 Edition toch beschikbaar komen in ons land, dan hangt er waarschijnlijk een prijskaartje aan van dik vier ton.