Autoblog Garage: 4.000 km MC Stradale update!

Ruben, hoe is het met de Maserati GT MC Stradale?

Het is een vraag die ik regelmatig krijg. Het laatste Autoblog Garage stuk over deze hobbyauto dateert van december. Kortom, de hoogste tijd om jullie eens een update te geven over deze Italiaanse rauwdouwer.

Even kloppen op mijn bureau, want de Stradale gedraagt zich voorbeeldig. Je gelooft het misschien niet, maar tot op heden is er nog geen gek lampje gaan branden. Sinds de aankoop, nu een dikke 8 maanden geleden, is er ongeveer 4.000 kilometer met de Maserati gereden. Dat klinkt misschien niet als heel veel.

We hadden echter een hele lange winter. Om de auto fris en fruitig te houden werden er elke maand wel kilometers mee gemaakt. In januari zelfs een roadtrip naar het noorden van Frankrijk. Dit en meer neem ik mee in deze Autoblog Garage update van de Maserati GranTurismo MC Stradale!

Roadtrip!

Ik begon het jaar goed, door in januari een roadtrip te ondernemen. Samen met mijn vriendin reisden we af naar de Pas-de-Calais regio in het noorden van Frankrijk. Een rit van zo’n 4 uur, met tussendoor een lunchstop in de buurt van Gent.

Met een temperatuur van zo’n 8 tot 11 graden was het niet heel koud voor januari. De roadtrip was een lang weekend en het weer zat gelukkig mee. Bewolkt met af en toe een zonnetje. Helemaal prima. We hadden een B&B geboekt in een mooi oud Frans landhuis, met een flinke lap grond om de woning zelf. De oprijlaan betreden met de Maserati is al idyllisch. Toch leuker dan met een Volkswagen Golf.

In het huis zelf was het lekker genieten van een rode wijn bij een knetterende haard. Keek je uit het raam dan stond de Maserati op het grind geparkeerd. Toch een kunstwerkje op wielen als ik er elke keer weer naar kijk. Grappig hoe je verliefd kan worden op een vervoersmiddel.

De omgeving Pas-de-Calais beschikt over prachtige kustwegen, met fraaie hoogteverschillen wat het rijden leuker maakt in vergelijking met het vlakke Nederland. Het was lekker rustig in januari en daardoor kon je goed doortrappen. Het gebulder van de V8 is iets dat nooit verveelt, fantastisch.

In principe stuurt Google Maps je vanaf de Franse A16 bij Calais richting Camiers. We besloten echter bij Calais de snelweg te verlaten. Via de D940 reden we naar het zuiden. Echt leuk sturen daar, zeker als je beseft dat het op een dikke 3 uur rijden van Nederland is. Aanrader dus.

De Maserati bewijst zijn naam als het gaat om het GT-zijn. Op de snelweg en op lange doordraaiers is het een zalige auto om te rijden. De V8 is aanwezig, maar op lage toeren genoeg op de achtergrond. En door het lekkere slagvolume is er genoeg koppel om niet altijd terug te moeten schakelen. 450 pk en 510 Nm koppel is zat wat dat betreft.

Het weekend vloog voorbij en op zondagavond keerden we weer huiswaarts richting Nederland. Ondanks de kuipstoelen en stevige 5-puntsharnas viel mijn vriendin naast me in slaap onderweg naar huis. Wat nou, stug en geen comfort?

Verbruik

Als echte Hollanders willen jullie natuurlijk weten wat het verbruik is van de auto. Want hoe dorstig is de V8? Het valt reuze mee, echt waar. Het gemiddelde na 4.000 kilometer staat nu op 1 op 7,8. Op de snelweg is 1 op 8 tot 8,5 wel mogelijk. Dankzij de grote 90 liter tank sta je niet zo vaak bij de pomp. Dat is echt een zegen. Tanken is namelijk niet mijn meest favoriete bezigheid.

Daar staat tegenover dat áls je moet tanken je wel een paar minuten met de slang in je handen staat. Met een benzineprijs van 2 euro voor euro98 tik je dus zo’n 180 euro af. Dat vergeet je weer zodra je de ouderwetse sleutel omdraait en de achtpitter tot leven komt.

Rijcomfort

Laten we eens doorbabbelen over het rijcomfort. De MC Stradale ziet er bruter uit dan hij is. Echt waar. Laat je niet misleiden door al het carbon, de stoelen, de gordels en de marketing. Het blijft een zware GT en Maserati heeft het karakter van de wagen zeker niet aangepast.

In vergelijking met een gewone GranTurismo hebben de Italianen 110 kg van het gewicht weten te snoepen. Dat is fors. Dat betekent echter niet dat je elk steentje of oneffenheid in de weg doorvoelt in het interieur omdat bijvoorbeeld de achterstoelen ontbreken. Dat valt reuze mee.

Het maakt de MC Stradale op lange afstanden subliem. Een daily driver is het zeker niet. Ten eerste is de rauwe MC Shift versnellingsbak niet heel comfortabel op lage snelheden. De bak is dan wat stoterig, wat verdwijnt als je opschakelt bij hogere toeren (4.000 of meer)

Op tempo rijden is een stuk leuker. Het gas helemaal intrappen, de wijzer tot de redline laten lopen, opschakelen én niet liften. Ten eerste schreeuwt de V8 het uit. Ten tweede voel je de auto een klap geven alsof er lokaal onweer is uitgebroken. Je denkt dat het hele ding uit elkaar valt, maar dat hoort zo. De ene persoon haat het, zo’n gerobotiseerde handbak met enkele koppeling, ik ben er gek op. Nu ook de opvolger van de Lamborghini Aventador een dubbele koppeling heeft zijn er eigenlijk geen nieuwe auto’s op de markt die zo’n rauwe beleving geven.

En dan nog het derde puntje, het geluid. De atmosferische 4.7 liter V8 laat zich graag horen. Eenmaal op de snelweg is de auto relatief stil te rijden. Een anonieme koude start is echter onmogelijk. In geheel toepasselijke Italiaanse drama komt er een enorme kabaal uit de twee ronde uitlaten. Elke dag dat moeten meemaken is wat te veel van het goede. En je buren gaan je heel snel haten.

Lenteklaar maken

We moesten er wat langer op wachten dit jaar. Gelukkig is de lente nu eindelijk aangebroken. Zoals je wellicht weet bezit ik de MC Stradale samen met mijn broer. Afhankelijk van het weer, komt de Maserati bijna elke week wel van stal.

De auto was eigenlijk zo goed als lenteklaar. Ergens dit jaar willen we nog wel een onderhoudsbeurt doen. Wat wel echt nodig was? Nieuwe banden! Dat is opgepakt in april. We hebben gekozen voor een setje Michelin Pilot Sport 4S rondom. Voor is dat tweemaal 255/35/R20 en achter 295/35/R20.

Ik betrap mezelf erop dat ik nog steeds hebberig wordt van deze auto na acht maanden bezit. Elke rit blijft speciaal door de looks, het geluid en de beleving van de Maser. Lekker brunchen op een zaterdagmiddag bijvoorbeeld en dan opzettelijk een locatie kiezen die tientallen kilometers rijden vereist. Het perfecte excuus om de GT uit te laten. Ook waren we recent aanwezig tijdens de Collecting Cars Coffee Run in Zaandam, wat gezellig was.

En verder in 2023..

Moet eerlijk bekennen dat ik geen echte planner ben als het gaat om autoritjes. Dus hier neerpennen wat we allemaal verder nog van plan zijn dit jaar zit er niet in. Het is een ‘pluk de dag’ auto. We pakken ‘m als we zin hebben. Ongetwijfeld gaat de auto nog een paar keer de grens over deze zomer voor een mooie rit.

Wat tot nu toe enorm meevalt is hoeveel plezier we hebben van de auto en hoe goed de Maserati presteert. Het is toch een spannende aankoop, om een dergelijk prijzig speeltje ongezien op een Collecting Cars veiling aan te schaffen.

In een volgende update lees je hoe 2023 verder is verlopen. Tot die tijd zeg ik Ciao, we trappen het gas nog een keertje in!