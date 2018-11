Zo denkt Nederland over cameraspiegels op auto’s

In België zijn ze om, hoe zit het bij ons?

Ook in Nederland gaan we straks auto’s zonder traditionele buitenspiegels zien. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft tegenover de NOS laten weten dat Nederland uiterlijk 2020 de wet zal wijzigen, zodat cameraspiegels op auto’s toegestaan worden.

Dat merken als Audi, Lexus en Mitsubishi nu al zulke auto’s op de markt kunnen brengen heeft te maken met Europese wetgeving. Sinds 2016 is er een wet die toestaat dat de technologie op productieauto’s mag worden gebruikt. Dit betekent dat bestuurders met cameraspiegels in Nederland niet hoeven te rekenen op een boete omdat ze niet aan de Nederlandse wet voldoen.

Maarten Steinbuch, hoogleraar Automotive aan de Technische Universiteit Eindhoven, zegt blij te zijn met de ontwikkelingen. Volgens de hoogleraar zijn camera’s een uitstekende vervanging van traditionele buitenspiegels, omdat ze meer kijkmogelijkheden bieden. Bovendien zijn camera’s beter voor het milieu.

De techniek omtrent cameraspiegels komt niet uit de lucht vallen. In de dagelijkse praktijk zijn moderne vrachtwagens al jaren uitgerust met camera’s. Het gaat in dat geval vaak om extra spiegels die de trucker meer zicht moeten geven. De gemiddelde consument zal voorlopig weinig merken van de trend omtrent camerasystemen. Op goedkopere A- en B-segmenters gaan we ze in de nabije toekomst niet zien.