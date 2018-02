Nieuwe Ford Ka+ nu ook als crossover

YAAAAY, of zoiets.

Toen de Ford Ka+ werd onthuld vond een groot deel van jullie terecht dat hij veel weghad van een Koreaan. Met de introductie van de nieuwe Ford Ka+ vandaag wordt die smet niet weggepoetst. Sterker nog, door hem breder in de markt te zetten en als crossover variant te onthullen, schieten ze zichzelf ook in de andere voet.

Die crossover krijgt de streberige naam ‘Active’, om de focus maar te leggen op datgene wat hij waarschijnlijk van zijn leven niet zal zijn. De Ka+ Active krijgt plastic rondom, evenals een set 15″ velgen en een standaard imperiaal. Handig, maar hij wordt er niet per se knapper van. Ford stelde de vering zo af dat hij vloeiender over het wegdek glijdt en, jawel, beter om kan gaan met onverhard terrein. Daarbij ligt hij 23 mm hoger boven het asfalt en zijn de wielen verder van elkaar verwijderd. Overigens bezit hij een speciale anti-rollover techniek, waardoor hij lastiger om kan kiepen, mocht je zware dingen op je dak vervoeren.

De normale vijfdeurs Ka+ krijgt te maken met lichte aanpassingen aan het exterieur. Zo gaf Ford de Ka+ grotere koplampen, een nieuwe met chroom omlijnde grille en een iets sportievere achterbumper. Binnenin vinden we een opgeschoond dashboard. De meest ingrijpende verandering is het nieuwe 6,5″ touchscreen die zowel met Apple CarPlay als Android Auto overweg kan.

Onder de kap van de Ka+ vinden we twee verschillende motoren. Het instapmodel is de 1,2-liter Ti-VCT benzinemotor die goed is voor 70 pk en 113,5 Nm koppel, of voor 85 pk en 115 Nm koppel. Boven de driecilinder bevindt zich de 1,5-liter TDCi diesel die 95 pk en 215 Nm koppel produceert. De Ka+ Active beschikt alleen over de sterkste twee motorconfiguraties. De Ka+ krijgt een handgeschakelde vijfbak. De normale Ka+ komt er in twee uitvoeringen: Studio en Zetec.

Ford vraagt tenminsten 10.300 euro voor haar nieuwe Ka+ (Active), die later dit jaar op de markt verschijnt.