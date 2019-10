Renault: “Buitenwereld verwachtte teveel van ons”

De ambities van de Losange smelten weg als een verzachtende keeltablet in de mond van Cyril Abiteboul.

Het ‘leerjaar’ is in de F1 een bekend fenomeen. Of je nou een heel nieuw team bent, met een andere motorfabrikant in zee gaat, nieuwe coureurs hebt aangetrokken of misschien een nieuw designteam hebt aangesteld; de term ‘leerjaar’ is er eentje die teambazen maar al te graag omarmen. Het haalt immers de druk een beetje van de ketel in het geval resultaten uitblijven. Kritische blikken van media en geldschieters kunnen zo een beetje op afstand gehouden worden. Je koopt wat tijd in de hoop dat dingen volgend jaar beter gaan.

Dit jaar zien we het ook weer in de sport. Bij Ferrari is dit een leerjaar voor Charles Leclerc. Hij mag nog af en toe fouten maken zoals in Azerbeidzjan en in Japan. Dat het team daardoor punten misloopt, is oké. Ook voor Honda en Red Bull Racing is het een leerjaar, pas volgend jaar moet de combinatie echt vrucht afwerpen. Dit ondanks dat Honda toch al behoorlijk wat leerjaren gehad heeft hiervoor met McLaren en Toro Rosso, maar soit. McLaren? Ze hebben een nieuwe teamchef en zitten pas in hun tweede samenwerkingsjaar met Renault. Racing Point? Leerjaar, want er is/komt een nieuwe fabriek. Haas F1? Leerjaar, want de auto is zo brak dat die dit jaar niet meer beter kan worden, dus rijden K-Mag en Grosjean vaak met totaal verschillende setups rond om data te vergaren voor volgend jaar. Zo heeft elk team haar eigen excuus.

Of nou ja, bijna elk team. Want voor Renault moest het na een aantal leerjaren eindelijk tijd worden om te beginnen met oogsten. Althans dat was de gedachte van velen. Eind 2015 kocht La Régie ‘hun oude team’ terug van Genii Capital. De manier waarop dat ging vlak voor de jaarwisseling signaleerde al dat het eerste seizoen een jaar van overleven ging worden, evenals het aanblijven van paydriver Jolyon Palmer. Doch drie jaar later, na de vierde plaats in het WK van vorig jaar en met een inmiddels respectabel rijdersduo van Hulkenberg en Ricciardo, mocht de aansluiting met de top eindelijk weleens gevonden worden.

Na een jaar waarin Renault er niet op vooruit maar juist op achteruit lijkt te zijn gegaan (ze staan momenteel vijfde in het WK), probeert teambaas Cyril Abiteboul echter duidelijk te maken dat ‘wij’ het allemaal verkeerd hebben ingeschat. Zo hoog waren de ambities bij Renault helemaal niet, dat is slechts wat de buitenwereld ervan gemaakt heeft:

Ik denk dat onze acties en investeringen, zoals het vastleggen van Daniel [Ricciardo] en het aannemen van extra personeel mensen het gevoel heeft gegeven dat we hogere verwachtingen hadden voor dit jaar. Maar dat is niet zo. We hebben weliswaar te weinig geleverd, maar mensen hebben ook teveel van ons verwacht.

Abiteboul heeft het naar eigen zeggen wel heel zwaar met deze discrepantie:

Het is een heel zwaar seizoen, met afstand het zwaarste dat ik heb meegemaakt. Maar louter op basis van de verwachtingen. Onze echte doel was de vierde plaats. Dat is ons niet gelukt, maar we zijn vijfde.

Ja ja, het is allemaal niet makkelijk voor Cyril. Gelukkig is er vermoedelijk ook voor hem weer dat volgende jaar:

We weten dat we een aantal problemen met onze auto hebben, maar daar kunnen we weinig aan doen. We moeten het oplossen bij de auto voor volgend jaar. De auto van dit jaar heeft al ver voor de zomerstop zijn laatste grote update gehad, ik ga jullie niet eens vertellen wanneer. Alles wat we nog leren kan nuttig zijn, maar het meeste daarvan gaat in de auto van volgend jaar zitten.

Waarvan akte.