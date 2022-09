Nyck de Vries krijgt vast stoeltje bij AlphaTauri

Geen reservecoureur of invaller. Nee, Nyck de Vries krijgt gewoon een vast stoeltje en wel bij AlphaTauri.

Hoe snel iets kan gaan. Van eeuwige reserve-coureur naar de held van Monza. Nyck de Vries maakte in enkele dagen mee hoe zijn carrière in een stroomversnelling raakte. De reden daarvoor is tweeledig.

Ja, hij heeft een toprace gereden en zijn kansen gepakt. Daarbij is er ook een schaarste aan talent dat aan de deur klopt en vertrekken er wat coureurs naar andere teams. Ergo, er waren een paar vacatures te vullen.

De Vries vast stoeltje bij AlphTauri

Het begint natuurlijk bij het gedonder bij Alpine, waar Alonso (Aston Martin) en Piastri (McLaren) níet gaan rijden. Volgens De Telegraaf verhuist Pierre Gasly naar Alpine. Voor Gasly zijn er geen doorgroeimogelijkheden meer bij Red Bull in de nabije toekomst. Zijn positie gaat ingenomen worden door Nyck de Vries, wederom aldus De Krant van Wakker Nederland en wakker stampot eten.

De Vries en Helmut Marko hebben gisteren ‘groot onderhoud’ gehad. Volgens diverse bronnen is het akkoord zo goed als rond. De Vries komt dan bij AlphaTauri als teamgenoot van Yuki Tsunoda. Waarom AlphaTauri? Gasly mocht alleen verkassen naar Alpine als er een waardige vervanger klaar stond. Marko heeft ook gekeken naar Colton Herta, maar de FIA doet extreem moeilijk. Ondanks zijn ervaring heeft Herta geen superlicentie.

Formaliteiten

Het is nu nog eventjes wachten totdat ‘alle formaliteiten’ zijn afgerond voordat men het nieuws wereldkundig gaat maken. Nu gaan er ongetwijfeld mensen vallen over het feit dat de Telegraaf het meldt en er nog geen contract is ondertekend. In beide gevallen klopt dat ook, maar nuance is op zijn plaats. Vergeet niet dat Erik van Haren veel nieuwtjes (zoals Pérez naar Red Bull) al enkele dagen eerder kon brengen dan andere kranten.

Wanneer het wereldkundig gemaakt gaat worden, is niet bekend. Reken erop dat alles dan vrij snel achter elkaar zal gaan. Alpine bevestigt Gasly, AlphaTauri Nyck de Vries en bij Williams staat Logan Sargeant bovenaan het wensenlijstje. Dan blijft alleen het stoeltje van Mick Schumacher (eventueel) beschikbaar, als Haas zijn contract niet gaat verlengen.

