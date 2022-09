Tweevoudig kampioen Verstappen let volgend jaar op Alonso

Tweevoudig F1 wereldkampioen Max Verstappen houdt voor volgend jaar rekening met tweevoudig F1 wereldkampioen Fernando Alonso.

Max Emilian Verstappen staat op het punt om zijn tweede F1 titel binnen te tikken. Waarschijnlijk gaat het binnenkort gebeuren in het Verre Oosten. Het is een belachelijk succes voor de Nederlander, voor wie de tweede titel dus een stuk makkelijker binnenkomt, dan de eerste. Toch is niet zomaar gezegd dat MV1 nu voor altijd MV1 blijft. Daarvoor hoeft onze held alleen maar te kijken naar gridgenoot Fernando Alonso.

De Spanjaard won twee titels in 2005 en 2006, toen hij ongeveer zo oud was als Max nu. Daarna droogde het succes op. De wenkbrauw kwam nog twee keer in de buurt van een titel in 2010 en 2012. Maar de laatste zege is volgend jaar tien jaar oud. Kan het Max ook zo vergaan? Je kan het haast niet voorstellen, maar konden we het voorstellen dat Alonso nooit meer kampioen zou worden na 2006, of Vettel na 2013?

Max houdt er in ieder geval rekening mee dat hij volgend jaar meer concurrentie voor de titel zal hebben. Dat is immers ook de bedoeling van Liberty Media en de ‘nivellering’ die men nastreeft in het nieuwe Concorde Agreement. Max Verstappen houdt daarbij apart genoeg ook rekening met…Fernando Alonso!

Dat ALO en VER het goed met elkaar kunnen vinden weten we. ALO gaf ooit te kennen dat tijdens zijn periode buiten de F1, hij alleen keek voor Verstappen en Russell. Max zelf heeft de Spanjaard ook als coureur nog steeds hoog zitten, ondanks diens leeftijd. Tevens ziet onze held de potentie in het team van Aston Martin, dat volgens hem ‘goede mensen aantrekt’. Bij Formula Passion zegt Max:

Aston Martin is een team dat mikt op de top van de F1. Het neemt veel mensen aan, dus ik begrijp de keuze van Fernando om daarheen te gaan, om betere resultaten te behalen. Ik vind het een interessante uitdaging, dus daar ga ik volgend jaar aandacht aan besteden. Max Verstappen, ziet team groen wel zitten

Het klinkt nu als een onwaarschijnlijk scenario. Maar wie weet…Als die regels nou een beetje werken, zien we wellicht een duel tussen twee tweevoudig kampioenen.