Stellantis wil dat auto’s langer meegaan voor ’t milieu

Auto’s moeten langer meegaan, aldus Stellantis. Nu maken ze zelf auto’s, dus kunnen ze daar zelf voor zorgen.

Raar maar waar: auto’s zijn niet gebouwd voor de eeuwigheid. Mercedes-Benz deed het in de jaren ’70 en ’80. Het probleem is dat mensen te lang wachten met het kopen van een nieuwe auto. Daardoor ging Mercedes onder regie van Jürgen Schrempp in de jaren ’90 heel veel meer winst maken.

De verkoopprijzen bleven gelijk, maar de productie- en ontwikkelingskosten daalden enorm. En ondanks een paar bekende issues (roest, falende electronica, omvallende A-Klasses) heeft Mercedes-Benz alsnog een prima imago.

Stellantis wil dat auto’s langer meegaan

Bij Stellantis denken ze juist de andere kant op. Dat meldt Alison Jones (hoofd circulaire economie Stellantis) aan Autocar. Net als veel andere concerns wil Stellantis zo milieuvriendelijk mogelijk te werk gaan en zo milieuvriendelijk mogelijke auto’s bouwen (binnen het budget, uiteraard). Een van de manieren om het milieu te sparen, is om betere auto’s te bouwen. Dat is Stellantis dan ook van plan om te overwegen.

Dat komt omdat de auto’s van nu zijn ontworpen om 12 jaar mee te gaan. Dat is niet lang genoeg. Om het milieu te sparen, moeten auto’s dusdanig gebouwd worden dat ze minimaal 15 jaar mee kunnen gaan. Dit is uiteraard een gemiddelde, als jij een 16 jaar oude auto hebt, kan die het nog prima doen.

Hergebruik

Een andere manier om het milieu te sparen, is nog meer inzetten op het hergebruiken van bestaande onderdelen. Volgens Stellantis kan dat nog verviervoudigd worden. Er zijn zat auto’s die op de sloop staan met onderdelen die nog prima hergebruikt kunnen worden. Niet zozeer voor nieuwe auto’s wellicht, maar wel om de onderdelen als ‘refurbished’ items een tweede leven te gunnen. Bij tech-producten is dit al jaren gangbaar.

Maar dan denken jullie natuurlijk: betere auto’s betekent minder vervangen dus minder verkopen. En weet je, dat heb je goed gezien! Stellantis wil zich meer gaan inzetten op het produceren en verkopen van onderdelen zodat de auto’s langer meegaan. Zo heeft Stellantis alsnog omzet, terwijl het milieu wordt ontzien.

Stellantis kan hier een groot verschil maken, want het concern heeft maar liefst 14 merken onder de paraplu: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, Chrysler, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram en Vauxhall.

